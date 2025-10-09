Recensie: de Fotokalender Sterrenkunde 2026

door

De redactie van New Scientist is gekomen met een fotokalender sterrenkunde voor 2026 met daarin prachtige foto’s van sterrenstelsels, gaswolken en hemellichamen in het zonnestelsel. Iedere maand prijkt er een foto op de kalender. De helft ervan is gemaakt met de James Webb ruimtetelescoop, de andere foto’s zijn van de Euclid en Gaia ruimtetelescopen en van de Solar Orbiter en Juno ruimteverkenner. Hierboven zie je bijvoorbeeld de iconische foto van de Zuilen der Schepping, een deel van de Adelaarsnevel, welke eerder met Hubble werd gefotografeerd en die ook met twee van Webb’s camera is vastgelegd. Elke foto gaat vergezeld van een korte toelichting en er is ruimte op de kalender om afspraken op te schrijven. Het is een mooie kalender, waar je astronomisch gesproken het jaar goed mee door komt.