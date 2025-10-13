13 oktober 2025

Voor het eerst zijn twee zwarte gaten die om elkaar draaien gefotografeerd

13 oktober 2025 door Reageer

Twee zwarte gaten in een baan om elkaar heen in quasar OJ287. Links is een theoretisch diagram te zien dat laat zien waar de zwarte gaten en de jets die eruit voortkomen zich bevonden op het moment dat de foto werd genomen. Rechts is een deel van een opname te zien, waarbij de twee onderste heldere vlekken de radiostraling van de twee zwarte gaten vertegenwoordigen, en de bovenste vlek de jet van het kleinere zwarte gat. Dit is weergegeven als een stippellijn in het linker diagram, terwijl de zwarte gaten als stippen worden weergegeven. Credit: arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2510.06744

Er zijn door radiowaarnemingen twee keer eerder foto’s gemaakt van superzware zwarte gaten, eerst van M87* en daarna van Sagittarius A*. Maar nu zijn sterrenkundigen er voor het eerst in geslaagd om een foto te maken van twee superzware zwarte gaten, die om elkaar heen draaien. Het gaat om de zwarte gaten in de kern van de bekende quasar OJ287, dat ook wel bekend staat als een BL lacertae-object, een object waarvan de straalstroom of jet recht naar de aarde is gericht. Het is al lang bekend dat daar twee superzware zwarte gaten om elkaar heen draaien en wel in een periode van twaalf jaar. Daarbij gaat de ‘lichtste’ van de twee (≈150 miljoen zonsmassa op de weegschaal) eens in de twaalf jaar dwars door de accretieschijf van de ‘zwaarste’ van de twee (≈18 miljard zonsmassa) en tredt er een uitbarsting van straling op, welke vanaf aarde kan worden waargenomen.

Illustratie van de baan van de zwarte gaten in de kern van OJ287. Credit: arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2510.06744.

Mauri Valtonen (University of Turku, Finland) en zijn team hebben OJ287 bestudeerd en wel met de TESS ruimtetelescoop van de NASA én de Duits-Russische RadioAstron satelliet, welke radiowaarnemingen vanuit de ruimte kan doen. En zo kon men de twee zwarte gaten fotografisch vastleggen en wel door de jets van hoogenergetische deeltjes die ze beiden uitzenden. Het blijkt dat het lichtste zwarte gat nog een tweede jet uitzendt, welke als een soort tuinsproeier heen en weer zwengelt.

Identifying the secondary jet in the RadioAstron image of OJ~287. Mauri J. Valtonen et. al. https://arxiv.org/abs/2510.06744

[image or embed]

— AstroArxiv (@astroarxiv.bsky.social) 9 oktober 2025 om 06:07

Meer informatie over de zwarte gaten in OJ287 is te vinden in het vakartikel van Mauri J. Valtonen et al, Identifying the Secondary Jet in the RadioAstron Image of OJ 287The Astrophysical Journal (2025).

Bron: Phys.org.

