Voor het eerst zijn twee zwarte gaten die om elkaar draaien gefotografeerd

door

Er zijn door radiowaarnemingen twee keer eerder foto’s gemaakt van superzware zwarte gaten, eerst van M87* en daarna van Sagittarius A*. Maar nu zijn sterrenkundigen er voor het eerst in geslaagd om een foto te maken van twee superzware zwarte gaten, die om elkaar heen draaien. Het gaat om de zwarte gaten in de kern van de bekende quasar OJ287, dat ook wel bekend staat als een BL lacertae-object, een object waarvan de straalstroom of jet recht naar de aarde is gericht. Het is al lang bekend dat daar twee superzware zwarte gaten om elkaar heen draaien en wel in een periode van twaalf jaar. Daarbij gaat de ‘lichtste’ van de twee (≈150 miljoen zonsmassa op de weegschaal) eens in de twaalf jaar dwars door de accretieschijf van de ‘zwaarste’ van de twee (≈18 miljard zonsmassa) en tredt er een uitbarsting van straling op, welke vanaf aarde kan worden waargenomen.

Mauri Valtonen (University of Turku, Finland) en zijn team hebben OJ287 bestudeerd en wel met de TESS ruimtetelescoop van de NASA én de Duits-Russische RadioAstron satelliet, welke radiowaarnemingen vanuit de ruimte kan doen. En zo kon men de twee zwarte gaten fotografisch vastleggen en wel door de jets van hoogenergetische deeltjes die ze beiden uitzenden. Het blijkt dat het lichtste zwarte gat nog een tweede jet uitzendt, welke als een soort tuinsproeier heen en weer zwengelt.

Meer informatie over de zwarte gaten in OJ287 is te vinden in het vakartikel van Mauri J. Valtonen et al, Identifying the Secondary Jet in the RadioAstron Image of OJ 287, The Astrophysical Journal (2025).

Bron: Phys.org.