Webb ziet aanwijzingen voor de allereerste sterren in het heelal, aangedreven door… donkere materie

door

Onderzoek met de Webb ruimtetelescoop aan vier zeer ver verwijderde sterrenstelsels laat zien dat er in het spectrum van de vroege stelsels aanwijzingen te zien zijn dat zich in de stelsels superzware ‘donkere sterren’ bevonden, die werden aangedreven door donkere materie. Superzware donkere sterren zijn extreem heldere en gigantisch grote wolken die voornamelijk uit de oerelementen waterstof en helium bestaan ​​en die door de minuscule hoeveelheden zelfvernietigende donkere materie in hen worden beschermd tegen gravitationele ineenstorting. Over het bestaan van deze donkere sterren werd in 2008 voor het eerst gespeculeerd, maar nu lijken er daadwerkelijk aanwijzingen voor gevonden te zijn. Van vier sterrenstelsels (JADES-GS-z14-0, JADES-GS-z14-1, JADES-GS-13-0 en JADES-GS-z11-0) heeft men met Webb’s NIRCam instrument spectra weten te maken en een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van Cosmin Ilie (Colgate University) heeft die spectra bestudeerd. Wat blijkt: deze sterrenstelsels bestonden al 300 miljoen jaar na de oerknal (roodverschuiving z∼14) en in één van de spectra – van JADES-GS-z14-0 om precies te zijn – is een opvallend absorptiekenmerk te zien met een golflengte van 1640 Angström. Men denkt dat deze lijn een ‘smoking gun’ is voor het bestaan van donkere sterren, vanwege de grote hoeveelheid enkelvoudig geïoniseerd helium in hun atmosfeer.

Met de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chili is vervolgonderzoek gedaan en daaruit kwam ook de emissie van zuurstof naar voren. Als zowel de absorptielijn als emissielijn bevestigd worden wijst dat er op dat het niet gaat om één enkele losse donkere ster, maar dat het zou gaan om een donkere ster in een metaalrijke omgeving, het resultaat van een botsing van een donkere ster en zijn omringende halo van donkere materie met de rest van het sterrenstelsel. Donkere sterren zouden het ‘zaad’ kunnen zijn van de allereerste superzware zwarte gaten in de kernen van sterrenstelsels.

Meer informatie over de mogelijke donkere sterren in het vroege heelal vind je in het vakartikel van Cosmin Ilie, Sayed Shafaat Mahmud, Jillian Paulin, Katherine Freese. Spectroscopic Supermassive Dark Star candidates. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025; 122 (40).

Bron: Science Daily.