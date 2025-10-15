Recordbrekende gammaflits lijkt te worden veroorzaakt door een zwart gat dat wordt opgeslokt door een opgeblazen ster

door

Normaal gesproken duren gammaflitsen héél kort (<1 seconde) of lang (enkele minuten). Maar GRB 250702B die op 2 juli 2025 werd gedetecteerd was een recordbreker: hij duurde maar liefst ≈25.000 seconden, zo’n zeven uren, een stuk langer dan de vorige recordhouder, GRB 111209A welke 10.000 seconden minder lang duurde. Tijdens zo’n flits is de energie-uitstoot honderden malen meer dan de straling die afkomstig is van een supernova-uitbarsting. Van de korte GRB’s wordt gedacht dat ze ontstaan door botsingen en fusies van neutronensterren, terwijl de langdurige GRB’s op het conto worden geschreven van zware sterren die ineenklappen, de zogeheten collapsars.

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft nu alle waarnemingen van GRB 250702B bestudeerd en daar komt toch een ander beeld uit naar voren. Veel alternatieve verklaringen vielen door redenen uit, maar eentje bleef overeind: Het team ontdekte dat de gebeurtenis het best verklaard kon worden door het “heliumfusiemodel”, waarbij een zwart gat in een ‘gestripte ster’ valt en deze van binnenuit opeet, waarbij gedurende een langere periode energie vrijkomt en vervolgens in een supernova eindigt. Beide systemen bestaan ​​in een dubbelstersysteem en wanneer een ster begint uit te zetten terwijl hij zijn waterstof en helium verbrandt, kan dit de positie van het zwarte gat verschuiven, waardoor het in de opgezwollen ster valt. Het impulsmoment van het zwarte gat dat verloren gaat tijdens de baan, komt in de heliumster terecht en wanneer het zwarte gat het centrum van de kern bereikt, zorgt dit hoge impulsmoment ervoor dat de heliumkern door een schijf accreteert. Deze schijf kan de magnetische velden genereren die nodig zijn om jets aan te drijven, en de viscositeit in de schijf zorgt voor sterke winden. Dit zal de ster doen exploderen en een supernova veroorzaken, vergelijkbaar met de supernovamotor in collapsars.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van Eliza Neights et al, GRB 250702B: Discovery of a Gamma-Ray Burst from a Black Hole Falling into a Star, arXiv (2025).

Bron: Phys.org.