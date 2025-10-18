Voor het eerst is zwaar water ontdekt in een planeetvormende schijf

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om voor het eerst zwaar water te detecteren in een planeetvormende schijf en wel rond de ster V883 Ori, gelegen in het wintersterrenbeeld Orion. Dit betekent dat het water in deze schijf al lang vóór de geboorte van de ster zelf bestond. Het is afkomstig uit oude moleculaire wolken die al lang vóór het ontstaan ​​van dit zonnestelsel door de ruimte zijn gereisd. Het gaat om ‘dubbel gedeutereerd water‘, ook wel dideuteriumoxide (D₂O) genoemd.

Margot Leemker (Universiteit van Milaan) en haar team hebben de ontdekking gedaan. De chemische vingerafdruk van D₂O laat zien dat deze watermoleculen de heftige processen van ster- en planeetvorming bij V883 Ori hebben overleefd, waarbij ze miljarden kilometers door ruimte en tijd hebben gereisd en uiteindelijk in planetenstelsels zoals deze zijn beland. In plaats van te worden vernietigd en opnieuw gevormd in de schijf, is het grootste deel van dit water afkomstig uit de vroegste, koudste stadia van stervorming, een kosmische erfenis die mogelijk ook vandaag de dag op aarde aanwezig is. De ontdekking is het eerste directe bewijs van de interstellaire reis die water aflegt van interstellaire wolken naar de materialen waaruit planetenstelsels bestaan, onveranderd en intact. Het laat ook zien dat ook het water in kometen ouder dan de aarde kan zijn – water dat hier door diezelfde kometen gebracht is.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel dat verschenen is in Nature Astronomy: “Pristine ices in a planet-forming disk revealed by heavy water” van M. Leemker et al.

Bron: ALMA.