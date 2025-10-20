Het maximum van meteorenzwerm Orioniden komt er aan

door

De meteorenzwerm Orioniden bereikt op woensdag 22 oktober 2025, rond 5 uur, zijn maximum. De meteoren van de Orioniden zijn snel en hebben nalichtende sporen. Wanneer de radiant in het zenit zou staan, zouden er van deze zwerm naar verwachting gemiddeld zo’n 23 meteoren per uur vallen. De radiant van de zwerm staat rond 6:00 uur in het hoogste punt aan de hemel, op 54° boven de horizon. Doordat de omstandigheden in onze streken niet ideaal zijn, zijn er dan naar schatting maar circa 11 meteoren per uur te zien van deze zwerm. Samen met meteoren van andere zwermen, en sporadische meteoren, zijn er bij donkere, heldere hemel in totaal circa 21–31 “vallende sterren” per uur te zien. Op een goed donkere plek zijn circa vier keer zoveel meteoren zichtbaar als in een grote stad.

Het zijn vrij snelle meteoren, ze komen de atmosfeer binnen met een snelheid van 66 km/s. De Maan stoort niet. Rond 7:45 uur gaat het schemeren en om 8:17 uur komt de Zon op. Orioniden vinden hun oorsprong in de beroemde komeet 1P/Halley, net als de η-Aquariden in mei. Bron: Hemel.waarnemen.com + Sterrengids 2025