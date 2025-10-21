Met LOFAR is de verst verwijderde en meest energierijke Odd Radio Circle ontdekt

door

Sterrenkundigen hebben met de LOFAR radiotelescoop in West-Europa én dankzij de hulp van vele enthousiaste vrijwilligers (‘citizen scientists’) de verst verwijderde en meest energierijke Odd Radio Circle (ORC) ontdekt, een enorme radiostructuur met een dubbele ring op een afstand van tien miljard lichtjaar. De ontdekking maakt duidelijk dat het helemaal niet zeker is dat ORC’s ontstaan door botsingen van superzware zwarte gaten, zoals lang werd gedacht, maar dat ze eerder veroorzaakt worden door galactische superwinden.

Deze merkwaardige ringen zijn een relatief nieuw astronomisch fenomeen, dat pas zes jaar geleden voor het eerst werd ontdekt. ​​Er zijn slechts een handvol bevestigde voorbeelden bekend, waarvan de meeste 10 tot 20 keer zo groot zijn als ons Melkwegstelsel. ORC’s zijn enorme, zwakke, ringvormige structuren van radiostraling rond sterrenstelsels. Ze zijn alleen zichtbaar in de radioband van het elektromagnetische spectrum en bestaan ​​uit relativistisch, gemagnetiseerd plasma. Eerder onderzoek suggereerde dat ze mogelijk worden veroorzaakt door schokgolven van samensmeltende superzware zwarte gaten of sterrenstelsels.

Onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Mumbai hebben met behulp van het burgerwetenschapsplatform RAD@home Astronomy Collaboratory en de Low-Frequency Array (LOFAR), ’s werelds grootste en meest gevoelige radiotelescoop die werkt op lage frequenties (10 tot 240 megahertz), onderzoek gedaan aan RAD J131346.9+500320, een bron van radiostraling met een roodverschuiving van bijna z∼0,94 (toen het heelal de helft van zijn huidige leeftijd had). De meeste ORC’s bestaan uit één ring van radiostraling, maar deze kent er twee (net zoals ORC J0356–4216).

De ORC bevindt zich in een cluster van sterrenstelsels die ongeveer 100 biljoen zonnen weegt. Dit suggereert dat de interacties van relativistische gemagnetiseerde plasmastralen met het omringende hete thermische plasma van invloed kunnen zijn op de vorm van deze zeldzame ringen. Dit idee wordt versterkt door twee andere ontdekkingen die met RAD@home werden gedaan:

De eerste, RAD J122622.6+640622, is een sterrenstelsel met een diameter van bijna drie miljoen lichtjaar – meer dan 25 keer zo groot als onze Melkweg. Een van de krachtige jets buigt plotseling zijwaarts, alsof hij van koers wordt gedwongen, en blaast vervolgens een spectaculaire radioring uit van ongeveer 100.000 lichtjaar breed.

De tweede, RAD J142004.0+621715, strekt zich uit over 1,4 miljoen lichtjaar en vertoont een vergelijkbare ring van radiostraling aan het uiteinde van een van de jets, met een andere smalle radiojet aan de andere kant van het gaststelsel.

Ook deze twee radiostelsels maken deel uit van clusters van sterrenstelsels.

