Nieuw clusteronderzoek toont dat S₈ toch overeenstemt met het ΛCDM heelalmodel

Recent is een team van sterrenkundigen (o.l.v. de Universiteit van Chicago) met een nieuw onderzoek gekomen aan clusters van sterrenstelsels in het heelal. Daarbij hebben ze gebruik gemaakt van zes jaar waarnemingen gedaan met de Dark Energy Survey (DES), dat vanuit Chili wordt gedaan aan sterrenstelsels. Eerdere waarnemingen lieten zien dat er verschillen zijn met het heersende ΛCDM model van het heelal, het model dat veronderstelt dat er naast gewone materie ook donkere energie (Λ) en koude donkere materie (CDM) is. Maar gebruikmakend van de Dark Energy Survey (DES) Year 6 (Y6) dataset komen ze tot een andere conclusie: de data is in overeenstemming met ΛCDM – zie de afbeelding hieronder.

Eén van de gemeten parameters is bijvoorbeeld S₈, welke de mate van klonterigheid of structuur van materie in het heelal aangeeft. Er is op basis van eerder waarnemingen al jaren een zogeheten S₈ of σ₈ spanning, omdat die waarnemingen (op basis van zwakke zwaartekrachtlenzen) iets afwijken van de voorspellingen welke gegeven worden door het gangbare ΛCDM model. Dat riep de vraag op of dat model niet moet worden herzien. Maar de resultaten op basis van DES Y6 laten nu zien dat er wél overeenstemming is met ΛCDM en wel met de waarde voor het vroege heelal, zoals eerder gemeten met de Planck satelliet (S₈ ∼0,83).

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van Chun-Hao To et al, Dark Energy Survey: Modeling strategy for multiprobe cluster cosmology and validation for the Full Six-year Dataset, arXiv (2025).

Bron: Phys.org.