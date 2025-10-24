Donkere materie mogelijk toch zichtbaar dankzij een kosmische ‘six degrees of separation’

door

Recent hebben onderzoekers van de Universiteit van York de stelling geopperd dat donkere materie mogelijk een heel zwakke rode of blauwe gloed laat zien, waardoor het toch niet helemaal onzichtbaar voor ons is. En dat dankzij een soort kosmische vorm van de bekende ‘six degrees of seperation‘, ook wel bekend als de ‘six handshake rule’. Dat is de hypothese dat iedere levende persoon op aarde maximaal zes stappen van elke andere persoon verwijderd is in de graaf van persoonlijke kennis: om van de ene persoon naar de andere te komen, zijn nooit meer dan vijf tussenpersonen nodig. Van donkere materie is de algemene gedacht dat deze niet reageert met licht. Als licht een wolk donkere materie passeert zal er geen interactie zijn tussen de deeltjes donkere materie en de lichtdeeltjes, de fotonen.

Dark matter, the substance that makes up about 27% of the universe, could potentially be detected as a red or blue light "fingerprint," new research shows. The research is published in the journal Physics Letters B. Exciting developments in understanding dark matter! How might this discovery change [image or embed] — Trader Magellan (@magellanatlasnavig.bsky.social) 14 oktober 2025 om 00:21

Het idee van de York-groep is simpel: zelfs als donkere materie niet direct met licht interageert, kan het er toch indirect invloed op uitoefenen via andere deeltjes. Bepaalde kandidaten voor donkere materie, zogenaamde Weakly Interacting Massive Particles (WIMP’s), zouden licht kunnen beïnvloeden door zich te verbinden via een keten van intermediaire deeltjes, zoals het higgsboson en de topquark. Via zo’n keten zou licht toch door de donkere materie iets naar het rood of blauw kunnen kleuren en met toekomstige detectoren zou dat te detecteren zijn, aldus Mikhail Bashkanov en zijn team.

Bron: Science Daily.