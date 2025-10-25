Nabije super-aarde ontdekt die zich bevindt in de leefbare zone van zijn ster

door

Een team van sterrenkundigen heeft een nabije super-aarde ontdekt die zich bevindt in de leefbare zone van zijn moederster, de zone waarin de temperatuur hoog genoeg is om water in vloeibare vorm te laten bestaan. Het gaat om de planeet GJ 251 c, die zo’n vier keer groter dan de aarde is en die vermoedelijk rotsachtig is. Hij staat op slechts 18 lichtjaar afstand en dat maakt het mogelijk om hem met grote telescopen mogelijk direct waar te nemen. De ontdekking is gedaan met de Habitable-Zone Planet Finder (HPF), een spectrograaf in het nabije infrarood die met grote precisie spectra kan maken. Met de HPF kijken ze al twintig jaar naar de ster GJ 251 en dankzij Dopplerverschuivingen van lijnen in het spectrum van de ster zien ze dat deze een klein beetje wiebelt, heen en weer schommelt doordat er planeten omheen draaien en aan de ster trekken door hun zwaartekracht.

Er blijken twee exoplaneten om de ster te draaien, GJ 251 b en c. Planeet GJ 251 b bevindt zich niet in de leefbare zone, GJ 251 c wel (zie de afbeelding hierboven, waarin de leefbare zone groen is weergegeven). In eerste instantie zagen ze eerst de wiebel veroorzaakt door GJ 251 b, die in 14 dagen om de ster draait, een ster die een M-klasse rode dwerg is. Maar daarna zagen ze een nieuw, sterker signaal, dat van een planeet was die in 54 dagen om de ster draait, GJ 251 c. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de planeet direct waar te nemen, maar met toekomstige (30 meter-klasse) telescopen denkt men dat dit wel mogelijk is en dat ze kunnen bepalen wat de chemische samenstelling van de atmosfeer is, áls die er is.

Een artikel over de ontdekking van GJ 251 c is verschenen in The Astronomical Journal en is getiteld “Discovery of a Nearby Habitable Zone Super-Earth Candidate Amenable to Direct Imaging.”

Bron: Universe Today.