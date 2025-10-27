Nieuwe techniek levert de scherpste foto op van één enkele ster ooit gemaakt

door

Sterrenkundigen zijn er in geslaagd om met een nieuwe techniek de scherpste foto van een ster ooit te maken, gemaakt met één enkele telescoop. Er zijn vaker scherpe foto’s van andere sterren gemaakt, maar die waren altijd het resultaat van foto’s gemaakt met meerdere telescopen, die gecombineerd werden. Bij de nieuwe techniek, die de ‘photonic lantern’ wordt genoemnd, wordt het sterlicht in meerdere fijne kanalen verdeeld en met computertechnieken worden die kanalen weer samengevoegd. De ster in kwestie is beta Canis Minoris (β CMi) in het sterrenbeeld Grote Hond op 162 lichtjaar afstand van de aarde. Het resultaat van deze techniek en de waarnemingen zie je hierboven. Rechtsonder zie je 1 micro-boogseconde, hetgeen overeenkomt met een object van 1,8 meter op de maan dat we vanaf de aarde bekijken.

Voor het maken van de foto is gebruik gemaakt van het Subaru Coronagraphic Extreme Adaptive Optics dat verbonden is aan de 8m Subaru Telescoop op Hawaï. De ster wordt omgeven door een snel roterende schijf van waterstof. Het gas dat gezien vanaf de aarde onze kant op komt kleurt blauw en dat wat van ons vandaan gaat kleurt rood – een gevolg van het Dopplereffect. De waarnemingen tonen de schijf vijf keer zo scherp als eerdere waarnemingen. het blijkt o0ok dat de schijf om de ster scheef staat, dat ‘ie asymmetrisch is.

Bron: Science Daily.