Gedetecteerde zwaartekrachtgolven wijzen op ’tweede generatie’ zwarte gaten

door

Sterrenkundigen van de LIGO-Virgo-KAGRA detectoren hebben oktober en november 2024 twee keer zwaartekrachtgolven gedetecteerd die mogelijk wijzen op de ’tweede generatie’ van zwarte gaten. Er zijn sinds 2015 al heel veel zwaartekrachtgolven gedetecteerd, die veroorzaakt zijn door botsende zwarte gaten. Uit de waarnemingen kunnen ze diverse fysieke eigenschappen van de zwarte gaten halen, zoals hun afstand, massa, baan en zelfs de snelheid en richting van hun rotatie om hun as, spin genoemd. De eerste botsing die op 11 oktober 2024 werd waargenomen (GW241011), vond plaats op een afstand van ongeveer 700 miljoen lichtjaar en was het resultaat van de botsing van twee zwarte gaten met een massa van ongeveer 17 en zeven keer de massa van de zon. Het grootste van de twee zwarte gaten in GW241011 bleek een van de snelst roterende zwarte gaten te zijn die tot nu toe zijn waargenomen.

Bijna een maand later, op 10 november 2024, werd GW241110 ontdekt. ​​De botsing vond plaats op een afstand van ongeveer 2,4 miljard lichtjaar en betrof de samensmelting van zwarte gaten met een massa van ongeveer 16 tot 8 keer de zon. Terwijl de meeste waargenomen zwarte gaten in dezelfde richting draaien als hun baan, werd opgemerkt dat het primaire zwarte gat van GW241110 in een richting tegengesteld aan zijn baan draaide – dat was een primeur. De sterrenkundigen wijzen op bepaalde aanwijzingen, waaronder het verschil in grootte tussen de zwarte gaten bij elke botsing – de grootste was bijna twee keer zo groot als de kleinste – en de spinrichting van de grootste zwarte gaten bij elke gebeurtenis. Een natuurlijke verklaring voor deze eigenaardigheden is dat de zwarte gaten het resultaat zijn van eerdere botsingen en samensmeltingen. Ze noemen dat een hiërarchische fusie en dat suggereert dat deze systemen zijn ontstaan ​​in dichte omgevingen, in gebieden zoals sterrenhopen, waar zwarte gaten vaker met elkaar in botsing komen en steeds weer samensmelten.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel GW241011 and GW241110: Exploring Binary Formation and Fundamental Physics with Asymmetric, High-Spin Black Hole Coalescences, The Astrophysical Journal Letters (2025).

Bron: Phys.org.