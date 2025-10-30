Waarnemingen aan dwergstelsels geven de voorkeur aan donkere materie en niet aan gemodificeerde zwaartekracht

door

Er is al tientallen jaren een discussie over de vraag hoe het komt dat sterrenstelsels sneller om hun as draaien dan voorspeld: komt dat doordat er naast gewone materie ook donkere materie is of is dat het gevolg van het feit dat Newton’s zwaartekrachtwet niet juist is en dat er een gemodificeerde zwaartekrachtwet nodig is (MOND genaamd)? Een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van het Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (AIP), waar ook de Universiteit van Leiden bij betrokken is, heeft onderzoek gedaan aan de snelheid en beweging van sterren in twaalf dwergsterrenstelsels. Op basis daarvan trekken ze de conclusie dat MOND niet in staat is de waarnemingen te verklaren en dat donkere materie dat wel kan. Mariana Júlio (AIP) en haar team maakten gebruik van de DiRAC National Supercomputer faciliteit in het VK om de waarnemingen te analyseren en te kijken via simulaties of ze passen binnen de modellen van MOND en donkere materie.

Zowel de waarnemingen als de simulaties laten zien dat het zwaartekrachtveld van de dwergstelsels niet alleen bepaald kan worden aan de hand van hun zichtbare materie. Dit is in tegenspraak met gewijzigde voorspellingen over de zwaartekracht op basis van MOND-theorieën. Sterrenkundigen geloven al lang dat er een eenvoudig verband bestaat tussen de hoeveelheid zichtbare materie in een sterrenstelsel en de sterkte van de zwaartekracht die het produceert – bekend als de “radiële versnellingsrelatie”. Hoewel deze relatie nog steeds geldt voor grotere systemen, laat het nieuwe onderzoek zien dat deze in de kleinste sterrenstelsels begint te verzwakken. De resultaten bevestigen het eerdere vermoeden dat dwergstelsels niet voldoen aan de verwachtingen die van zwaardere sterrenstelsels worden afgeleid. Ze komen niet overeen met de geëxtrapoleerde radiale versnellingsrelatie, maar vertonen grotere versnellingen, of – in het beeld van donkere materie – meer ontbrekende massa.

The radial acceleration relation at the EDGE of galaxy formation: testing its universality in low-mass dwarf galaxies. Mariana P. Júlio et. al. https://arxiv.org/abs/2510.06905 [image or embed] — AstroArxiv (@astroarxiv.bsky.social) 9 oktober 2025 om 06:14

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van Mariana P. Júlio et al, The radial acceleration relation at the EDGE of galaxy formation: testing its universality in low-mass dwarf galaxies, arXiv (2025).

Bron: Phys.org.