Nieuwe foto toont griezelige vleermuis aan de hemel

Net op tijd voor Halloween is boven de Paranal-locatie van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) in Chili een griezelige ‘vleermuis’ gespot. Dankzij zijn grote beeldveld heeft de VLT Survey Telescope (VST) deze grote wolk van kosmisch gas en stof kunnen vastleggen.

De ‘kosmische vleermuis’ bevindt zich op ongeveer tienduizend lichtjaar afstand en vliegt tussen de zuidelijke sterrenbeelden Circinus en Norma. Hij beslaat een hemelgebied dat zo groot is als vier volle manen en het lijkt alsof hij op de gloeiende vlek boven hem jaagt om zich te voeden.

Deze nevel is een stellaire kraamkamer. De daarin aanwezige jonge sterren stralen fel genoeg om de waterstofatomen in hun omgeving in een aangeslagen toestand te brengen, waardoor ze gaan gloeien in de intense rode kleur zoals die op deze prachtige foto te zien is. De donkere slierten in de nevel lijken op het skelet van onze ruimtevleermuis. De wolken van gas en stof in deze structuren zijn koeler en hebben een grotere dichtheid dan hun omgeving. De stofdeeltjes houden het licht van verder weg staande sterren tegen.

De opvallendste wolken op de foto – RCW 94 en RCW 95 – zijn genoemd naar een grote catalogus van heldere stervormingsgebieden aan de zuidelijke hemel. RCW 94 vormt de rechtervleugel van de vleermuis, en RCW 95 het lichaam. De overige onderdelen van de vleermuis hebben geen officiële aanduiding.

De indrukwekkende stellaire kraamkamer is vastgelegd met de VST, een telescoop die eigendom is van, en wordt beheerd door, het Italiaanse Nationale Instituut voor Astrofysica (INAF), en maakt deel uit van de ESO-sterrenwacht op Paranal in de Atacama-woestijn in Chili. De VST is heel geschikt om deze spookachtige wezens vast te leggen. Hij is uitgerust met de OmegaCAM – een hypermoderne camera van 268 megapixels, waarmee de VST grote stukken hemel in beeld kan brengen.

De foto is opgebouwd uit opnamen door verschillende filters die licht van specifieke golflengten – oftewel kleuren – doorlaten. De contouren van de ‘vleermuis’ zijn grotendeels vastgelegd in het kader van de Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+). Aanvullende infraroodgegevens voegden een vleugje kleur toe aan de dichtste delen van de nevel en zijn verkregen met de Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) van ESO, als onderdeel van de VISTA Variables in the Vía Láctea (VVV)-survey. Beide surveys zijn toegankelijk voor iedereen die zich wil verdiepen in deze eindeloze verzameling kosmische foto’s. Maak een sprong in het duister en laat je verrassen door de wonderen die daar op je wachten. Fijne Halloween! Bron: ESO.