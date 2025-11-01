Astrofotografie Prestatieprijs 2025 gewonnen door Martin Schoenmaker

door

Vandaag hield de landelijke werkgroep Astrofotografie haar najaarsbijeenkomst in Lunteren. Daar werd bekend gemaakt dat de Astrofotografie Prestatieprijs 2025 gewonnen is door Martin Schoenmaker – op YouTube bekend door zijn video’s onder het pseudoniem Koplamp, hier op de Astroblogs als één van de auteurs, onder andere van de serie blogs “Astrofotografie voor Dutchies”. Martin is als vrijwilliger ook werkzaam bij de volkssterrenwacht Cosmos in Lattrop. In zijn ‘overwinningsspeech’ vroeg hij speciaal aandacht voor de volkssterrenwacht, waar ze dringend behoefte hebben aan vrijwilligers. Zijn oproep was dan ook om je (bij Cosmos óf een volkssterrenwacht bij jou in de buurt) aan te melden om mee te helpen. Lange tijd heeft Martin op YouTube de serie ‘stacking sunday‘ gedaan, waarin hij de kijkers telkens op zondag liet zien hoe hij data die is verzameld met zijn telescopen en camera’s stackte en bewerkte. Naast astrofotografie heeft Martin nog een andere favoriete hobby: zingen! Met zijn acappella groep VPS KeK is hij met enige regelmaat te beluisteren op de podia in Nederland.

Martin, namens ons van harte gefeliciteerd met deze welverdiende prijs!