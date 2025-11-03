Mysterie van ‘regen’ op de zon eindelijk ontrafelt met behulp van HYDRAD

Het regent op de zon, en een team astronomen van de Universiteit van Hawaï heeft eindelijk de reden daarvoor ontdekt. De wetenschappers gebruikten hiervoor een simulatiemodel, genaamd HYDRAD. ‘Zonneregen’ vindt plaats in de corona van de zon, en bestaat uit zwaardere plasmabollen die hoog boven het zonneoppervlak condenseren en vervolgens naar beneden storten. Zonneregen treedt o.a. op tijdens zonnevlammen en in actieve zones van de corona. Onderzoekers konden nooit begrijpen hoe deze ‘regen’ zo snel ontstond tijdens zonnevlammen.
In plaats van aan te nemen dat de mix van elementen in de corona overal en altijd constant blijft, liet het team deze variëren in ruimte en tijd, met name voor elementen met een laag eerste ionisatiepotentieel (lage FIP), die een belangrijke rol spelen in de zonneactiviteit. Vergeleken met de ‘oude’ HYDRAD liet het resultaat een betere match zien met echte zonneregens.
Het team stelt dat deze ontdekking wetenschappers nieuwe tools geeft om beter te simuleren hoe de zon zich gedraagt tijdens energetische zonnevlammen – kennis die uiteindelijk de voorspellingen van ruimteweergebeurtenissen die technologie en communicatie op aarde beïnvloeden, zou kunnen verbeteren. Eerdere modellen suggereerden dat de opwarming die coronaregen veroorzaakt uren of zelfs dagen zou moeten duren, maar zonnevlammen treden binnen enkele minuten op. De nieuwe aanpak van het IfA-team toont aan dat veranderingen in de relatieve hoeveelheden elementen, of elementaire abundanties, de snelle vorming van zonneregen kunnen verklaren. “Deze ontdekking is belangrijk omdat het ons helpt te begrijpen hoe de zon werkelijk werkt”, aldus co-auteur Jeffrey Reep, en voegt eraan toe “We kunnen het verhittingsproces niet direct zien, dus gebruikten we afkoeling als maatstaf.” De bevindingen roepen ook een breder scala aan vragen op, en zal verder leiden tot heronderzoek naar hoe de buitenste lagen van de zon evolueren en hoe energie door de atmosfeer circuleert. De studie werd recent geplaatst in The Astrophysical Journal. Bronnen; NASA, New Atlas Space, ScienceDaily, University of Hawaii.
Speak Your Mind