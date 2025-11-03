3 november 2025

Mysterie van ‘regen’ op de zon eindelijk ontrafelt met behulp van HYDRAD

Krachtige zonnevlam, credits; NASA / Solar Dynamics Observatory. Onderzoekers ontdekten dat veranderende elementaire abundanties in de corona van de zon de plotselinge vorming van zonneregen tijdens zonnevlammen verklaren. Deze ontdekking stelt oude zonnemodellen ter discussie en is belangrijk voor het voorspellen van ruimteweer.

Het regent op de zon, en een team astronomen van de Universiteit van Hawaï heeft eindelijk de reden daarvoor ontdekt. De wetenschappers gebruikten hiervoor een simulatiemodel, genaamd HYDRAD.  ‘Zonneregen’ vindt plaats in de corona van de zon, en bestaat uit zwaardere plasmabollen die hoog boven het zonneoppervlak condenseren en vervolgens naar beneden storten. Zonneregen treedt o.a. op tijdens zonnevlammen en in actieve zones van de corona. Onderzoekers konden nooit begrijpen hoe deze ‘regen’ zo snel ontstond tijdens zonnevlammen.

Het onderzoek vult een cruciale lacune in bestaande zonnemodellen. Straling helpt het plasma in de corona van de zon af te koelen. Maar de mix van elementen in verschillende delen van de corona varieert. Dit team stelt dat de huidige modellen deze variatie niet meenamen en ervanuit gingen dat de elementniveaus overal constant blijven. Zo bleven snel veranderende fenomenen, zoals zonneregen, onverklaard. Luke Benavitz, auteur van de studie en eerstejaars student aan het IfA van de Uni van Hawaï stelt “Modellen gaan er momenteel van uit dat de verdeling van verschillende elementen in de corona constant is door ruimte en tijd heen, wat duidelijk niet het geval is.” Het zijn de verschuivingen in de relatieve hoeveelheden van elementen, elementaire abundanties genoemd, die kunnen verklaren hoe zonneregen zo snel ontstaat. Het team onderwierp hiervoor de simulatietool HYDRAD aan een update. (HYDRAD is een gespecialiseerde simulatietool die bestudeert hoe zonneplasma langs magnetische veldlijnen stroomt.)

In plaats van aan te nemen dat de mix van elementen in de corona overal en altijd constant blijft, liet het team deze variëren in ruimte en tijd, met name voor elementen met een laag eerste ionisatiepotentieel (lage FIP), die een belangrijke rol spelen in de zonneactiviteit. Vergeleken met de ‘oude’ HYDRAD liet het resultaat een betere match zien met echte zonneregens.

Een foto van de zon met een X-vormige flits op het oppervlak. Op 3 oktober 2024 ontketende de zon een zonnevlam met een magnitude van X9, wat de krachtigste uitbarsting in meer dan zeven jaar was. Credits: NASA/SDO)

Het team stelt dat deze ontdekking wetenschappers nieuwe tools geeft om beter te simuleren hoe de zon zich gedraagt ​​tijdens energetische zonnevlammen – kennis die uiteindelijk de voorspellingen van ruimteweergebeurtenissen die technologie en communicatie op aarde beïnvloeden, zou kunnen verbeteren. Eerdere modellen suggereerden dat de opwarming die coronaregen veroorzaakt uren of zelfs dagen zou moeten duren, maar zonnevlammen treden binnen enkele minuten op. De nieuwe aanpak van het IfA-team toont aan dat veranderingen in de relatieve hoeveelheden elementen, of elementaire abundanties, de snelle vorming van zonneregen kunnen verklaren. “Deze ontdekking is belangrijk omdat het ons helpt te begrijpen hoe de zon werkelijk werkt”, aldus co-auteur Jeffrey Reep, en voegt eraan toe We kunnen het verhittingsproces niet direct zien, dus gebruikten we afkoeling als maatstaf.” De bevindingen roepen ook een breder scala aan vragen op, en zal verder leiden tot heronderzoek naar hoe de buitenste lagen van de zon evolueren en hoe energie door de atmosfeer circuleert. De studie werd recent geplaatst in The Astrophysical Journal. Bronnen; NASA, New Atlas Space, ScienceDaily, University of Hawaii.

