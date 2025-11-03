Mysterie van ‘regen’ op de zon eindelijk ontrafelt met behulp van HYDRAD

door

Het regent op de zon, en een team astronomen van de Universiteit van Hawaï heeft eindelijk de reden daarvoor ontdekt. De wetenschappers gebruikten hiervoor een simulatiemodel, genaamd HYDRAD. ‘Zonneregen’ vindt plaats in de corona van de zon, en bestaat uit zwaardere plasmabollen die hoog boven het zonneoppervlak condenseren en vervolgens naar beneden storten. Zonneregen treedt o.a. op tijdens zonnevlammen en in actieve zones van de corona. Onderzoekers konden nooit begrijpen hoe deze ‘regen’ zo snel ontstond tijdens zonnevlammen.

bestaande zonnemodellen. Het onderzoek vult een cruciale lacune in Straling helpt het plasma in de corona van de zon af te koelen. Maar de mix van elementen in verschillende delen van de corona varieert. Dit team stelt dat de huidige modellen deze variatie niet meenamen en ervanuit gingen dat de elementniveaus overal constant blijven. Zo bleven snel veranderende fenomenen, zoals zonneregen, onverklaard. Luke Benavitz, auteur van de studie en eerstejaars student aan het IfA van de Uni van Hawaï stelt “Modellen gaan er momenteel van uit dat de verdeling van verschillende elementen in de corona constant is door ruimte en tijd heen, wat duidelijk niet het geval is.” Het zijn de verschuivingen in de relatieve hoeveelheden van elementen, elementaire abundanties genoemd, die kunnen verklaren hoe zonneregen zo snel ontstaat. Het team onderwierp hiervoor de simulatietool HYDRAD aan een update. ( HYDRAD is een gespecialiseerde simulatietool die bestudeert hoe zonneplasma langs magnetische veldlijnen stroomt.)

In plaats van aan te nemen dat de mix van elementen in de corona overal en altijd constant blijft, liet het team deze variëren in ruimte en tijd, met name voor elementen met een laag eerste ionisatiepotentieel (lage FIP), die een belangrijke rol spelen in de zonneactiviteit. Vergeleken met de ‘oude’ HYDRAD liet het resultaat een betere match zien met echte zonneregens.