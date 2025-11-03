Vrijdag 7 november geef ik bij volkssterrenwacht Mercurius een lezing over het uitdijende heelal

door

Meer info:

Prijs: €10,00 p.p.

Leeftijd: Vanaf 16 jaar

Aanvang: Sterrenwacht opent om 20:00 uur, presentatie start om 20:15 uur

Parkeren: Gratis!

Komende vrijdag 7 november zal ik bij Volkssterrenwacht Mercurius in Dordrecht een lezing geven over het uitdijende heelal. Even in een notendop waar het over zal gaan: Honderd jaar geleden wisten sterrenkundigen niet hoe groot het heelal was en of het groeide, kromp of statisch was. Albert Einstein dacht dat het heelal statisch was, dat het altijd onveranderlijk was en zou blijven. Het was Edwin Hubble die in 1929 ontdekte dat het heelal uitdijt. Daarna kwam de vraag: blijft het heelal uitdijen of komt er ooit een einde aan doordat de zwaartekracht van alle sterrenstelsels door hun materie én donkere materie alles weer naar elkaar toe brengt? In 1998 kwam het antwoord: het heelal blijft uitdijen, sterker nog: de uitdijing gaat steeds sneller, iets waar de mysterieuze donkere energie verantwoordelijk voor is. Hoe snel het heelal uitdijt is op dit moment het dilemma: daar zijn twee ‘kampen’ over. Ik zal vrijdag uit de doeken doen hoe dat mogelijk gaat aflopen.