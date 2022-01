Palomar survey laat de impact van de lichtvervuiling van de Starlink satellieten zien

door

In 2019 begon SpaceX met de lancering van bosjes Starlink satellieten, die ons vanuit de ruimte van internet moeten gaan voorzien. Inmiddels zijn er bijna 1800 van die satellieten, die op een hoogte van ongeveer 550 km in een LEO-baan (‘Low Earth Orbit’) om de aarde draaien. Eerder liet de astronomische gemeenschap al bezorgde geluiden horen over de impact die de Starlink satellieten hebben op de astrofotografie, want al die satellieten zijn door hun lichtvervuiling zichtbaar op foto’s die vanaf de aarde van hemelobjecten worden gemaakt. Om concreet te maken hoe groot die impact nou precies is hebben sterrenkundigen werkzaam bij de Zwicky Transient Facility (ZTF), een instrument dat gebruikt wordt bij Caltech’s Palomar Observatium vlakbij San Diego de foto’s onderzocht op sporen van de Starlink satellieten.

From the abstract: "… the fraction of streaked images taken during twilight has increased from less than 0.5% in late 2019 to 18% in 2021 August". This is the *real* observational effect of @SpaceX #Starlink satellites on a wide field astronomical instrument! https://t.co/0WKqZhWnGH — Cees Bassa (@cgbassa) January 17, 2022

Met de ZTF maken ze om iedere twee dagen een foto van de gehele hemel, op zoek naar objecten zoals planetoïden die langs de aarde scheren en supernovae. Op foto’s die tussen november 2019 en september 2021 waren genomen zagen ze maar liefst 5.301 sporen van Starlink satellieten. Vooral op foto’s die in de schemering waren gemaakt, bij zonsopkomst of zonsondergang waren er veel sporen zichtbaar. Dát zijn juist de momenten dat men op zoek is naar NEO’s, planetoïden die dichtbij de aarde kunnen komen en die zich op de foto dichtbij de zon ophouden. Leider van het onderzoeksteam, Przemek Mróz (Universiteit van Warschau), zegt dat in 2019 0,5% van alle foto’s vervuild was met sporen van Starlink satellieten, nu is dat opgelopen tot maar liefst 20%. De schade bij de niet-schemering foto’s is minder, maar als later ook andere ondernemingen dan SpaceX internet-satellieten bij bosjes gaan lanceren is de vrees dat ook die last zullen krijgen van de lichtvervuiling.

SpaceX hoopt dat ze in 2027 maar liefst 10.000 van die satellieten in de ruimte hebben. De vrees is dat tegen die tijd álle foto’s die met de ZTF zijn gemaakt minstens één spoor van een Starlink satelliet bevatten. Het is met software wel mogelijk om de sporen te verwijderen en om verwarring met daadwerkelijke NEO’s te voorkomen. Het onderzoek met de ZTF heeft verder laten zien dat de vizieren die SpaceX sinds 2020 op de Starlink satellieten heeft aangebracht geholpen heeft om de lichtvervuiling te verminderen. Door de vizieren is de lichtvervuiling met een factor vijf afgenomen. De schijnbare helderheid van de Starlink satellieten is nu 6,8m, net minder dan wat het menselijk oog op een donkere nacht kan zien. Hier het vakartikel over het ZTF onderzoek aan de impact van de Starlink satellieten, verschenen in The Astrophysical Journal Letters (2022). Bron: Phys.org.

