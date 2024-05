Hemelverschijnselen voor de verrekijker – Mei 2024

door

Met een gewone verrekijker kun je verbazingwekkend veel objecten zien aan de sterrenhemel. Naast de (in een mensenleven) statische deepsky-objecten, schotelt het firmament ons fraaie samenstanden of andere hemelverschijnselen voor, die mooi zijn om met een verrekijker te bekijken.

Dit zijn mijn tips voor de maand mei.

PLANETEN

Het is een magere maand, wat betreft de zichtbaarheid van planeten.

De gunstige zichtbaarheidsperiode van Mercurius van dit voorjaar is nu echt voorbij. Op 9 mei bereikt Mercurius weliswaar zijn grootste westelijke hoekafstand met de zon, maar de hoek van de ecliptica met de horizon is in de ochtend zo ongunstig, dat de snelle planeet niet zichtbaar wordt deze maand.

Venus is deze maand niet zichtbaar aan de ochtend of -avondhemel. Ze komt kort voor de zon op. Begin juni 2024 zal Venus achter de zon langs bewegen en pas in oktober kan ze zich aan de schemering ontworstelen en wordt dan ’s avonds weer zichtbaar.

Mars komt net voor de zon op en is met een verrekijker misschien wel te vinden, maar dat is niet zo interessant.

Jupiter passeert de zon op 18 mei en is derhalve niet zichtbaar. De reuzeplaneet zal in juli weer goed zichtbaar worden aan de ochtendhemel.

Het goede nieuws is dat Saturnus langzamerhand in mei weer verschijnt, aan de ochtendhemel, hoe verder in de maand hoe beter het wordt.

Uranus staat te dicht bij de zon aan de hemel om zichtbaar te zijn in mei

KOMETEN

In april hebben wij als bewoners van noorderlijk halfrond komeet 12P/Pons-Brooks uitgezwaaid. Op 12 april heb ik ‘m voor het laatst gezien in de verrekijker, makkelijk zichtbaar, maar de helderheid viel me een beetje tegen. Met het blote oog zag ik ‘m niet, wat ik wel had gehoopt. Ik was toen in Hongarije bij ons vakantiehuisje en de condities waren prima.

Het is qua kometen nu uitkijken naar het najaar en hopen op een mooie show van komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS). Het kan ook flink tegenvallen bij zo’n nieuw ontdekte komeet, we gaan het zien!

Astrokalender voor een gewone verrekijker; mei 2024

nacht Vr 3 mei ==> Za 4 mei

Vanmorgen vroeg, even over 5 uur, is een mooie gelegenheid om Saturnus weer voor het eerst aan de ochtendhemel te verwelkomen. Je wil misschien wel uitslapen, maar ja, Saturnus staat maar drie graden rechtsboven de afnemende maan en beide hemellichamen zijn dus mooi in één verrekijkerbeeld te vangen. Een vrij uitzicht op de oost-zuidoostelijke horizon is een vereiste. De maan zal nog maar een paar graden boven de horizon staan voordat het te licht gaat worden en de nieuwe dag op gang komt. Je kan voor zes uur best nog even terug je bed in.

nacht Za 4 mei ==> Zo 5 mei

Fanatiekelingen staan op zondag wéér vroeg op. Of gaan heel laat slapen.

Rond half zes staan Mars en de maan slechts 1 graad van elkaar vandaan. Het tafereel speelt zich zeer laag boven de oostelijke horizon af. De maan is nog maar voor 12% verlicht.



Do 9 mei

Vanavond kun je in de schemer boven de noordwestelijke horizon op jacht naar een hele jonge maan. De maan is nog maar 39 uur oud en toont als een smalle sikkel. Is het mooi helder, dan kan je ook het deel van de maan dat geen zonlicht ontvangt goed zien. Dat heet aardschijn, want daar op de maan schijnt de bijna volle aarde, en dat is best een bak licht.

Ma 13 mei

Deze avond staat de maan in de buurt van open sterrenhoop M44, ook wel de Kribbe of Preasepe of Beehive(bijenkorf)-cluster genoemd. De maan overstraalt de sterrenhoop wellicht, maar het is een poging waard. Na middennacht zo rond half twee is de beste tijd. Maar eerder kijken kan ook prima. Vooral als je een widefield verrekijker hebt, past het stel een paar uur eerder ook wel in één beeldveld.

Wo 15 mei

Het is eerste kwartier, en de half verlichte maan viert dat samen met de helderste ster van sterrenbeeld Leeuw: Regulus. Leuk om een blik op te werpen.

nacht Do 30 mei ==> Vr 31 mei

De maan, ongeveer half verlicht, komt in de vroege ochtend boven de horizon, met Saturnus als metgezel. Mooie samenstand, de ondelinge hoekafstand is 4 graden. Kijk rond 4 uur.

Bronnen: Sterrengids 2024, Jaarboek sterrenkunde 2024, hemel.waarnemen.com en SkySafari Pro

PS: Naar verwachting komt deze maand mijn boek uit, met de titel: ‘Met een verrekijker het heelal in’. Deze praktische gids vertelt je alles (en meer!) over wat nodig is, om met succes en plezier – met een eenvoudige verrekijker – naar de sterren te kijken.

Natuurlijk kom ik er op terug als het zo ver is . Wil je vast meer weten? Klik of tik dan hier.