Astronomen ontdekken opmerkelijke vorm van asteroïde 2024 YR4, die in 2032 de maan zou kunnen raken

De kans op een inslag op aarde is sindsdien gedaald tot nul, maar de kans dat 2024 YR4 de maan in 2032 zal raken , is vastgesteld begin april op 3,8%.

De asteroïde 2024 YR4 in december 2024, vandaar de ‘2024’ in de naam. In februari j.l. steeg de kans dat 2024 YRY de aarde in 2032 zou raken naar 1 op 32, oftewel 3,1%. Dit was de hoogste inslagkans die NASA ooit had gemeten voor een ruimteobject van de grootte van 2024 YR4 of groter. Astronomen verwachtten echter altijd dat het dreigingsniveau zou dalen zodra ze meer te weten kwamen over de baan van 2024 YR4. Binnen enkele dagen daalde de kans tot nul en was de kans dat hij de aarde in 2032 zou raken begin dit voorjaar 0,00078% of zie Arie’s blog. Er blijft echter een risico voor de maan bestaan ​​– niet dat de asteroïde de maan significant zou beschadigen, zelfs als hij inslaat.