ESA livestream #SpaceConnectUs 26 maart 2020

#SpaceConnectsUs is een online evenement van 16:00–21:00 uur gestreamd via ESA WebTV en ESA YouTube over ruimtevaart en het heelal. Astronauten en gasten wereldwijd zullen deelnemen aan het online evenement. De presentatoren en gasten vertellen over hun ervaring en werkwijzen op geïsoleerde locaties, over ruimtevaart, wetenschap en wat of wie hun inspiratiebronnen zijn. Het evenement kan worden gevolgd in vijf talen, beginnend om 16:00 uur in het Nederlands, gevolgd door het Duits (17:00 uur), Italiaans (18:00 uur), Frans (19:00 uur) en Engels (20:00 uur).

Meerdere ESA-astronauten nemen hieraan deel: André Kuipers, Tim Peake, Alexander Gerst, Samantha Cristoforetti, Matthias Maurer, Thomas Reiter en Frank De Winne. Beroemde hosts zijn onder andere professor Brian Cox, Ranga Yogeshwar en Bruce Benamran, met speciale gasten uit de creatieve wereld zoals Mayim Bialik (The Big Bang Theory en PhD in neurowetenschappen), actrice en zangeres Olivia Newton-John en Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia). Het evenement is gratis en geheel online. Men kan een vraag stellen door middel van de hashtag #SpaceConnectsUs. In de live uitzending via ESAWebTv en ESA Youtube kan men zien of de gestelde vraag wordt beantwoord. Tevens zijn er tips van astronauten (met veel ervaring in geisoleerde ruimtes) over wat te doen om deze periode van quarantaine door te komen. Bron: ESA / NVR

https://asteroidday.org/spaceconnectsus/