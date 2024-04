Hubble weer in pauzestand vanwege problemen met z’n gyroscopen

door

Het is niet voor het eerst dat de Hubble ruimtetelescoop tijdelijk gestopt is met z’n waarnemingen vanwege problemen met de gyroscopen – dat was onder andere in 2018 een probleem. Hubble is nu al 34 jaar actief in de ruimte en de gyroscopen spelen een belangrijke rol, want ze zijn bedoeld om Hubble in de ruimte te oriënteren en op stabiele wijze de juiste kant uit te laten kijken. Om goed z’n werk te kunnen doen heeft Hubble drie werkende gyroscopen nodig. Op 23 april j.l. was er eentje die uitviel en daarom werd Hubble tijdelijk stilgelegd. De gyroscoop ondervond problemen in de stroomtoevoer en daarom functioneerde hij niet goed en zetten technici Hubble in pauzestand. Het was dezefde gyroscoop die in november ook al moeilijk deed. Men is nu aan het kijken hoe het problemen verholpen kan worden en hoe Hubble weer aan het werk kan met z’n wetenschappelijke waarnemingen. De drie gyroscopen maken samen met de drie Fine Guidance Sensors en met de zogeheten reactiewielen deel uit van Hubble’s Pointing Control System, dat bedoeld is om Hubble heel precies naar een object te laten kijken en ‘m minder dan 7/1000e van een boogseconde afwijking te geven. Naast de drie werkende gyroscopen zijn er nog drie reserve-gyroscopen, allemaal geïnstalleerd bij de grote reparatiebeurt die Hubble onderging in 2009.

Hubble zou ook met twee gyroscopen kunnen werken – zelfs met maar één gyroscoop is het mogelijk – maar het precies richten en gericht blijven wordt er wel lastiger door. De problemen met de gyroscopen komen meestal door de slijtage van dunne metalen draadjes, zogenaamde flexkabels, die stroom en gegevens naar het mechanisme transporteren. Ze zijn minder breed dan een mensenhaar – zie de foto hierboven. In de loop van de tijd kunnen die gaan roesten en buigen en eventueel breken. Gedurende de 34 jaar van z’n werkzaamheden heeft Hubble acht van in totaal 22 gyroscopen versleten als gevolg van gecorrodeerde flexkabels. Van de zes gyroscopen die Hubble nu heeft zijn er drie die het niet meer doen vanwege deze problematiek. Of de gyroscoop die nu problemen geeft ook te maken heeft met gecorrodeerde flexkabels is niet bekend.

