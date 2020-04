Venus in de Pleiaden

door

Oh oh, ik moet bekennen dat ik een paar blogjes gemist heb en daardoor pas laat door had hoe mooi Venus voor de sterrenhoop Pleiaden in Stier stond gisteren en vandaag. Vrijdag 3 april kon ik het daardoor wel prachtig met de verrekijker zien, maar fotografisch alleen snel een snapshot vanaf vast statief:

Afgelopen avond, zaterdag 4 april, was ik beter voorbereid (al ging er van alles mis waar ik het even niet over wil hebben). Afijn, uiteindelijk heb ik het tafereel vastgelegd met een kleine refractor en weer met de 200mm telelens. In de opnames met de refractor zit een gekke scherpe gradient, ik moet kijken of en hoe ik dat goed krijg. Maar die met de telelens kan ik vast tonen:

Over acht jaar ga ik het nog eens proberen 🙂