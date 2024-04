Chandra heeft video’s gemaakt van de Krabnevel en Cassiopeia A

door

Met de Chandra röntgen-ruimtetelescoop van de NASA zijn video’s gemaakt van de Krabnevel en Cassiopeia A, twee bekende supernovarestanten waar zich in het centrum een pulsar bevindt. Chandra heeft 22 jaar en 19 jaar lang – voor de Krabnevel resp. Cas A – foto’s gemaakt en van die foto’s zijn de video’s gemaakt, waarop goed te zien is hoe de omgeving in de buurt van de pulsars verandert. In de video van de Krabnevel zie je hoe ringen wegblazen vanuit de pulsar en hoe de jet of straalstroom continu beweegt. De Krabpulsar draait dertig keer per seconde een rondje om z’n as. In de video van Cas A zien we hoe de gaswolken van weggeblazen materie uitdijen. De Krabnevel ontstond in 1054, toen er op aarde maandenlang een supernova zichtbaar was aan de hemel, en hij staat 6500 lichtjaar van ons vandaag. Cas A is recenter van datum, vermoedelijk 340 jaar oud, maar op de één of andere manier werd die supernova niet opgemerkt op aarde. De twee video’s zijn gecombineerd hieronder zien.

Meer over de waarnemingen met Chandra aan de Krabnevel en Cas A is te lezen in het vakartikel van Sakai, Y. et al. ApJ, 951, 59; arXiv:2306.13355.

Bron: Chandra.