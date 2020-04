Treintje met Starlink satellieten vanuit het ISS gefotografeerd

door

We kijken in deze dagen met heldere luchten ‘s avonds massaal omhoog om de ‘treintjes’ van Starlink satellieten over te zien vliegen. Gisteren was de zevende lancering (eigenlijk de 8e) alweer van zestig van die satellieten, die wereldwijd voor breedband-internet moeten zorgen, nog geen half uur na de lancering zagen we de upper stage van de Falcon 9 en vlakbij de zestig satellieten passeren. Nou kan je de satellieten van onderaf zien, zoals wij doen, maar je kan ze ook van bovenaf zien en wel vanuit het ISS. Op 13 april j.l. werd deze foto vanuit het internationale ruimtestation gemaakt en daar blijkt zo’n rijtje met Starlink satellieten op te staan, van “Starlink 4” om precies te zijn. Satelliet-deskundige Marco Langbroek uit Leiden wist de satellieten te identificeren en het resultaat daarvan zie je hierboven. De foto is ergens in de zuidelijke helft van de Indische Oceaan gemaakt, vlak boven de Zuidpool, dus het groene licht aan de horizon is Aurora Australis, Zuiderlicht. Bron: CosmoQuest.