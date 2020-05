Lancering NASA/SpaceX Crew Dragon-2 staat in de startblokken!

door

‘Returning human spaceflight to the United States’ en ‘Launch America’ met deze woorden kondigen SpaceX en NASA de aanstaande lancering van de Crew Dragon-2 aan. De lancering van de Crew Dragon’s tweede demonstratie vlucht of kortweg Demo-2 missie staat in de startblokken, zie NASA video ‘Go for Launch’ hieronder. In minder dan 48 uur zal op het lanceercomplex 39A (LC-39A) van NASA’s Kennedy Space Center te Florida de Falcon 9 draagraket met het ruimteschip gelanceerd worden, om precies te zijn op woensdag de 27ste mei a.s. om 4:33 EDT (Floridatijd) of 22:33 NL’se tijd. Aan boord de 53-jarige Bob Behnken, en de 49-jarige Doug Hurley. De twee NASA astronauten worden de allereerste astronauten die in het kader van het NASA/SpaceX ‘Commercial Crew’ programma naar het ISS vliegen. De onbemande, zes dagen durende, testvlucht met de Crew Dragon-1 capsule op 2 maart 2019 was een succes alsmede het aankoppelen met het ISS een dag later. Nu maar hopen dat dit succes navolging mag vinden.

Met deze Demo-2 vlucht zal voor het eerst sinds 2011 weer een bemande ruimtevlucht uitgevoerd worden vanaf Amerikaanse bodem. De Spaceshuttle Atlantis was het laatste bemande ruimteschip dat vanaf Amerikaanse bodem gelanceerd werd. Deze vlucht, de STS-135 vertrok in juli 2011 naar het ISS. Mocht de aanstaande lancering van de Crew Dragon-2 niet doorgaan dan zal er of op zaterdag 30 mei om 21:22 uur gelanceerd worden, of, mits er weer problemen zijn, een dag later, zondag 31 mei om 21:00 NL’se tijd. De live-stream van de lancering zal telkens vier uur voor lancering starten*. Op de SpaceX homepage is tevens de Countdown actielijst te vinden. Bronnen: NASA / SpaceX

* https://www.nasa.gov/nasalive

https://www.nasa.gov/specials/dm2/

https://www.spacex.com/launches/