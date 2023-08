OceanGate Expeditions’ oprichter wil in 2050 menselijke ‘drijvende’ kolonie in atmosfeer Venus realiseren

Guillermo Söhnlein, mede-oprichter van OceanGate Expeditions, is dit jaar onverwacht bekend geworden door de ramp in juni j.l. met de mini-onderzeeër Titan. Bij deze noodlottige reis van OceanGate Expeditions, waarbij de Titan onderweg was naar het scheepswrak van de Titanic, kwamen vijf mensen om het leven, onderwie Söhnlein’s voormalig collega en vriend Stockton Rush. Söhnlein worstelt nu met de enorme nasleep die de ramp teweeg bracht maar het heeft zijn ambitie niet getemperd nieuwe, uitdagende projecten te initiëren. De nieuwste – en mogelijk grootste – poging van de zakenman is om tegen 2050 1000 mensen naar de atmosfeer van de planeet Venus te sturen. Söhnlein meent dat de mensheid de grenzen van innovatie moet blijven verleggen, en i.v.m. een kolonie op de Rode Planeet, stelt hij, in een interview met Business Insider: “Ik denk dat [Humans2Venus], minder ambitieus is dan tegen 2050 een miljoen mensen op het oppervlak van Mars te hebben.”

Hoewel het vaak ‘de tweeling van de aarde’ wordt genoemd, lijkt Venus een weinig geschikte plek voor een menselijke kolonie. Zelfs Söhnlein is het daarmee eens, en stelt ‘het doet zelfs de wenkbrauwen fronsen binnen de ruimtevaartindustrie’. Venus is de warmste planeet in het zonnestelsel, zijn atmosfeer zit boordevol koolstofdioxide, de oppervlaktetemperatuur bereikt een verzengende 500 graden Celsius, en het regent er zwavelzuur. De atmosferische druk is verpletterend, wel zo’n 90 keer die van de aarde. Desondanks ziet Söhnlein niet in waarom de mensheid niet zou moeten proberen op Venus te leven. Hij wijst op onderzoek dat suggereert dat er een strook van de Venusiaanse atmosfeer bestaat, op ongeveer 45 km van het oppervlak, waar mensen theoretisch zouden kunnen overleven omdat de temperaturen daar lager zijn en de druk minder intens. Als een ruimtestation ontworpen zou kunnen worden om het zwavelzuur in de wolken te weerstaan, aldus Söhnlein in BI, zouden er op een dag honderden tot duizenden mensen in de atmosfeer van Venus kunnen leven.

Een bedrijf dat duikboten ontwerpt, en naar Venus reizen, het maakt allemaal deel van een groter plan voor Söhnlein. De ondernemer verzamelt bedrijven die hem dichter bij zijn ultieme ambitie brengen: ‘de mensheid van de aarde afduwen’, ehh, yep lijkt veel op Elon Musk’s ‘doel voor de mensheid’. De zakenman Sohnlein droomt hier reeds van sinds zijn 11de levensjaar. Söhnlein beschouwt onderwaterverkenning (net als zijn overleden collega Stockton Rush) deed, ‘als het beste wat we konden doen om de ruimte in te gaan en die visie te bevorderen zonder daadwerkelijk de ruimte in te gaan’. En Söhnlein meent dat de techniek m.b.t. de duikboten voor onderzee-expedities, waarschijnlijk nuttig zijn om mensen te helpen de ruimte in te gaan.