Zwarte gaten kunnen druk uitoefenen op hun omgeving

Twee natuurkundigen van de Universiteit van Sussex hebben ontdekt dat zwarte gaten druk kunnen uitoefenen op hun omgeving. Het blijken objecten te zijn met een complex thermodynamisch systeem, dat niet alleen een bepaalde temperatuur heeft, maar ook een druk, een drukkracht per oppervlakte-eenheid zoals dat heet. Xavier Calmet en Folkert Kuipers zijn die natuurkundigen en ze kwamen er eigenlijk per toeval achter dat zwarte gaten ook druk kennen. Eind 2020 probeerden zij de entropie van zwarte gaten te berekenen, een onderwerp waar Stephen Hawking in 1974 al aan rekenende en waaruit toen naar voren kwam dat zwarte gaten straling hebben. Calmet en Kuipers waren aan de slag met berekeningen om de kwantumzwaartekracht te corrigeren en daarin kwam telkens een extra, onbekend figuur terug, dat ze Kerst vorig jaar herkenden als druk. Uiteindelijk bleek dat kwantumzwaartekracht kan leiden tot het uitoefenen van druk, ook al is die weliswaar klein (zoals ook de Hawkingstraling gering is). Het gaat in dit geval wel om zogeheten Schwarzschild zwarte gaten, dat wil zeggen zwarte gaten die niet roteren en geen lading hebben. Hier het vakartikel van Calmet en Kuipers, zoals gepubliceerd in Physical Review D. Bron: Phys.org.

