Door amateur ontdekt object aan de hemel blijkt dwergstelsel te zijn

door

Het zou je toch maar overkomen, dat een heel lichtzwak vlekje aan de hemel, dat je als amateur-sterrenkundige weet te ontdekken, een compleet nieuw dwergsterrenstelsel blijkt te zijn. Het overkwam Giuseppe Donatiello, die foto’s had bestudeerd, die met professionele telescopen in het kader van de ‘DESI legacy imaging surveys’ waren gemaakt van de hemel en die publiekelijk beschikbaar waren. Op één van de foto’s had hij een heel zwak vlekje gezien. Onderzoek door een team professionele sterrenkundigen onder leiding van David Martinez-Delgado (Instituto de Astrofisica de Andalucia) laat nu zien dat het vlekje een nog niet eerder bekend dwergsterrenstelsel is. Het stelsel heet Pisces VII/ Tri III. Niet bekend is of het gaat om een geïsoleerd stelsel of dat het een satelliet is van het bekende Driehoekstelsel (M33 – zie de afbeelding hierboven, hieronder zie je beiden), dat bijna 3 miljoen lichtjaar van ons vandaan staat.

Mocht dat laatste inderdaad het geval zijn dan bevestigt het de modellen die men heeft van de vorming en evolutie van sterrenstelsels. Stelsels als M33 zouden namelijk volgens die modellen omgeven moeten zijn door veel satellietstelsels, maar tot nu toe was er maar één satelliet van M33 bekend. Mocht Pisces VII inderdaad om M33 draaien dan zijn er wellicht meer van die lichtzwakke stelsels die er toe behoren. Is dat niet het geval dan moeten de modellen mogelijk worden herzien. Sterrenkundigen hopen met nieuwe waarnemingen met grotere telescopen te kunnen bevestigen dat Pisces VII/ Tri III inderdaad hoort bij M33. Hier het vakartikel over de ontdekking en het onderzoek aan Pisces VII/ Tri III, verschenen in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: Phys.org.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp