11 november: landelijke AstroDag op de Radboud Universiteit

door

Ook dit jaar 2023 wordt er weer een landelijke AstroDag georganiseerd. Dit jaar organiseren wij de AstroDag op zaterdag 11-11-2023 in Nijmegen. De voorgaande jaren waren we steeds te gast in Tilburg en Goirle, dit jaar mogen we gebruik maken van faciliteiten op de Radboud Universiteit. De organisatie van deze dag komt tot stand door samenwerking van de Nijmeegse KNVWS afdeling Centaurus A, de Astronomische Kring Nijmegen en natuurlijk de afdeling Sterrenkunde van de Radboud Universiteit.

Wij ontvangen graag uw aanmelding! Voor details van de aanmeldprocedure verwijzen wij u graag naar de website https://astrodag.nl/Aanmelden.aspx.htm

De inhoud van deze KNVWS-bijeenkomst wordt vooral door u bepaald. Natuurlijk zijn de onderlinge contacten en gezelligheid een belangrijk onderdeel. Maar heeft u bijzondere waarnemingen gedaan, of heeft u iets dat u met andere amateurs wilt delen, dan is de Landelijke Astrodag een uitstekende gelegenheid om dit aan een geïnteresseerd publiek te presenteren. Om tijdig een programma voor deze dag samen te kunnen stellen ontvangen we graag van u voor 14 oktober informatie over uw onderwerp en de tijd u denkt nodig te hebben. Wilt u iets presenteren, dan kunt u dat aangeven via de pagina waarop u zich kunt aanmelden, maar u kunt ook een bericht sturen naar m.fokker@astro.ru.nl We hopen ook input te ontvangen van professionals actief in de Sterrenkunde voor die aspecten waar amateurs een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...