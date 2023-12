door

Mercurius is een planeet die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Misschien wel omdat ze zo klein is, of omdat ze slechts zelden met het blote oog zichtbaar is. Maar waarschijnlijk ook wel omdat men weinig leuke feitjes over de planeet kent. Mercurius heeft echter wel degelijk een bijzondere eigenschap. Als je op de juiste plek op Mercurius bent, op het juiste moment van het jaar, dan zie je de zon twee keer opkomen in een enkele dag. Dat moment is overigens precies deze week.

Drie jaar geleden schreef ik al over het uitzonderlijke Mercuriaanse fenomeen. Woorden schieten soms echter te kort om complexe bewegingen in ons zonnestelsel te verklaren. Dit natuurverschijnsel leent zich bovendien heel mooi om met animaties weer te geven. En dus ben ik aan de slag gegaan met Celestia (https://celestiaproject.space) om deze planeten-dans tot leven te laten komen.

In mijn nieuwe video laat ik zien hoe de zon van oost naar west beweegt, of juist van west naar oost, afhankelijk van hoe de planeet door de ruimte vliegt.

Bekijk de nieuwe video van Het heelal en meer: De Mercuriaanse Zon

