Komeet 12P/Pons-Brooks aan de avondhemel

Gisterenavond was het eindelijk weer eens een beetje helder, een goede gelegenheid om komeet 12P/Pons-Brook op te sporen. Deze komeet is vroeg op te avond in het sterrenbeeld Andromeda in een verrekijker te zien. Met mijn 10×42 verrekijker had ik ‘m al snel gevonden. Pons-Brook ziet er uit als een pluizige ster. Tot mijn verrassing dacht ik een hint van een korte staart te zien. Maar in de veronderstelde staartrichting stonden ook een paar zwakke sterretjes, misschien gaven die een staartillusie. Daarom heb ik de camera erbij gepakt en met een 135mm lens op een volgmontering een opname gemaakt van bij elkaar 3 minuten. Onmiskenbaar staat er een komeetstaartje op, precies in de richting zoals ik die in de verrekijker zag.

Komende weken wordt de zichtbaarheid naar verwachting alleen maar beter en de maan zit ook niet in de weg. Als het weer een beetje mee wil zitten, is het een leuk object om in de gaten te houden.

Hieronder een indruk van hoe het er nu uitzag in een eenvoudige verrekijker.

Wil je de komeet zelf zien, kijk dan op https://theskylive.com/12p-info voor een actuele zoekkaart.

