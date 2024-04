Nieuwe aanwijzingen gevonden voor het bestaan van Planeet 9

door

Een klein team van planetologen van het California Institute of Technology, de Université Côte d’Azur en van het Southwest Research Institute hebben recent nieuwe aanwijzingne gevonden voor het bestaan van Planeet 9, een vooralsnog hypothetische planeet die zich ergens buiten de baan van Neptunus zou bevinden. In 2015 werd het bestaan van die planeet voor het eerst geopperd en wel op basis van de baan van een aantal Kuipergordelobjecten, wijzend op de gravitationele invloed van een planeet ergens in de buitenregionen van het zonnestelsel, die pakweg vijf keer zo zwaar als de aarde zou zijn. Sindsdien zijn er veel pogingen gedaan om de planeet waar te nemen, o.a. met de Hubble ruimtetelescoop, maar die pogingen hebben tot nu toe nog niets opgeleverd. En nu komen de planetologen, waaronder het tweetal dat in 2015 met de hypothese voor het bestaan van Planeet 9 kwam, met nieuwe aanwijzingen, die gebaseerd zijn op de beweging van langperiodieke objecten, die af en toe binnen de baan van Neptunus komen en die in hun baan een kleine onregelmatigheid vertonen.Waarnemingen die aan de objecten zijn gedaan werden gecombineerd met computersimulaties (zie de afbeelding bovenaan). Bij de berekeningen werd niet alleen de gravitationele invloed van Neptunus meegenomen, maar ook die van de ‘galactische getijdestroom’, welke een combinatie is van gravitationele externe invloeden vanuit het Melkwegstelsel. Uitkomst van de simulaties was dat volgens het team het meest aannemelijk is dat de banen van de objecten beïnvloed wordt door een planeet buiten de baan van Neptunus. Een mogelijke lokatie aan de hemel van Planeet 9 kon helaas niet worden bepaald. Men hoopt met de telescoop van het Vera Rubin Observatorium, welke volgend jaar in gebruik wordt genomen, meer te weten te komen over planeet 9.

Meer informatie over het bestaan van Planeet 9 is te lezen in het vakartikel van Konstantin Batygin et al, Generation of Low-Inclination, Neptune-Crossing TNOs by Planet Nine, arXiv (2024).

Bron: Phys.org.