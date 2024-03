Dichter bij het Zwarte Gat: een nieuwe tentoonstelling in Rijksmuseum Boerhaave

door

Op 21 maart 2024 opent Rijksmuseum Boerhaave in Leiden een nieuwe tentoonstelling over Zwarte Gaten. Mysterieuze plekken in de kosmos, die alles opslokken en waar niets, zelfs licht niet, uit ontsnappen kan. Het zijn misschien wel de spannendste fenomenen van het heelal, waar ook de wetenschappers nog lang niet alles van begrijpen. Iedereen heeft van zwarte gaten gehoord en heeft er wel een beeld bij. De spannende, extreme eigenschappen van deze plekken zijn inspiratie geweest voor tal van verhalen, films en games. Er wordt al decennialang onderzoek naar gedaan en de eerste afbeelding van een zwart gat staat nog vers in het geheugen gegrift. Maar wat zijn zwarte gaten dan eigenlijk? Zijn ze echt gevaarlijk? Moeten we zwarte gaten vrezen? Is een zwart gat wel een gat? In de nieuwe tentoonstelling van Rijksmuseum Boerhaave word je stapsgewijs door deze boeiende materie geloodst, zodat je aan het einde van je bezoek iets dichter bij het zwarte gat bent gekomen.

In de tentoonstelling zijn bijzondere objecten en topstukken te zien, zowel uit de eigen collectie van het museum als bruiklenen van onder meer Roger Penrose persoonlijk, het Rijksmuseum, Kunstmuseum Den Haag en het Science Museum in Londen. Zo zijn er prenten van Escher, de eerste brief van Escher aan Penrose, persoonlijke objecten van zwartegatenpionier Stephen Hawking, de pen van Einstein, een litho van Jean Pierre Luminet, tekeningen, brieven en een puzzel van Roger Penrose en couture uit de Black Hole collectie van niemand minder dan Viktor & Rolf.

Nieuwsgierig geworden? Na een bezoek aan de tentoonstelling over Zwarte Gaten hoef je niet meer bang te zijn voor het ogenschijnlijk enge ‘monster’. Ontdek waarom ook wetenschappers eindeloos gefascineerd zijn door zwarte gaten en kom meer te weten over de ongrijpbaarheid van ons heelal. De tentoonstelling over Zwarte Gaten is te zien van donderdag 21 maart 2024 t/m 5 januari 2025 bij Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Bron: Rijksmuseum Boerhaave.

