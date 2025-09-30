Halo van de aarde onder de loep met NASA’s Carruthers Geocorona Observatory-missie

NASA’s Carruthers Geocorona Observatory is recent de lucht in gegaan en begint binnenkort aan een tweejarige missie om de mysterieuze ‘halo’ van de aarde te bestuderen. De missie zal de komende 2-3 jaar de buitenste regionen van de atmosfeer, genaamd de exosfeer, van de aarde onder de loep nemen, en daarbij specifiek zoeken naar deze halo, die slechts zichbaar is in ultraviolet licht. Dit effect staat bekend als de ‘geocorona’.
NASA’s Carruthers Geocorona Observatorium-missie werd vorige week gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida. De missie voegt zich bij NASA’s Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) en de Space Weather Follow-on Lagrange-1 (SWFO-L1) sondes van de National Atmospheric and Oceanic Administration (NOAA) op zijn reis naar het L1 Lagrange-punt tussen de aarde en de zon. Van daaruit zal het de bovenste laag van de aardatmosfeer, de exosfeer, gaan monitoren, en specifiek de halo, een effect bekend als de ‘geocorona’. De exosfeer begint op ongeveer 480 km boven het aardoppervlak, maar strekt zich uit tot ongeveer halverwege de maan. Men weet dit omdat Apollo-astronauten in april 1972 een primitieve UV-camera op de Descartes Hooglanden op de Maan plaatsten tijdens hun bezoek. De beelden die de camera van de geocorona produceerde waren, aldus de uitvinder van de camera, Dr. George Carruthers, niet het gehele beeld, daar zelfs een camera zo ver weg als de Maan de exosfeer niet in zijn geheel kon vastleggen.
Het duurde meer dan 50 jaar, maar de droom van Dr. Carruthers, om een missie te lanceren om dat complete beeld vast te leggen, zal binnenkort werkelijkheid worden. Helaas zal hij het zelf niet meemaken, de natuurkundig ingenieur overleed in 2020, op 81-jarige leeftijd. Het nieuwe cameramodel behelst nu zo’n 50 jaar vooruitgang in UV-beeldvorming. Hij zal zowel een groothoek- als een nabijveld-camera hebben. Eerstgenoemde zal foto’s maken van de hele exosfeer, terwijl de andere camera details zal geven over hoe de camera interageert met zowel de lagere atmosfeer als deeltjes van de zon
Die interactie met de zon is een van de meest interessante onderdelen van de missie, omdat het een van de belangrijkste manieren is waarop de aarde waterstof verliest – een van de belangrijkste bestanddelen van water -, dat cruciaal is voor het leven zoals wij dat kennen. Inzicht in hoe dat waterstofverlies plaatsvindt, kan wetenschappers helpen, de zoektocht naar potentiële exoplaneten met voldoende water om mogelijk bewoonbaar te zijn, te verfijnen. Zodra de sonde het L1-punt aarde-zon bereikt, dat vier keer verder weg is dan de maan, en 1,6 miljoen kilometer dichter bij de zon is dan de aarde, zal het Carruthers Geocorona Observatorium zijn inbedrijfstellingscyclus starten. Het zou in maart 2026 met het verzamelen van gegevens moeten beginnen en heeft een geplande operationele levensduur van twee jaar, hoewel die, als alles goed gaat, aanzienlijk kan worden verlengd. Bronnen; NASA, Livescience
