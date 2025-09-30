Halo van de aarde onder de loep met NASA’s Carruthers Geocorona Observatory-missie

NASA’s Carruthers Geocorona Observatory is recent de lucht in gegaan en begint binnenkort aan een tweejarige missie om de mysterieuze ‘halo’ van de aarde te bestuderen. De missie zal de komende 2-3 jaar de buitenste regionen van de atmosfeer, genaamd de exosfeer, van de aarde onder de loep nemen, en daarbij specifiek zoeken naar deze halo, die slechts zichbaar is in ultraviolet licht. Dit effect staat bekend als de ‘geocorona’.

NASA’s Carruthers Geocorona Observatorium-missie werd vorige week gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida. De missie voegt zich bij NASA’s Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) en de Space Weather Follow-on Lagrange-1 (SWFO-L1) sondes van de National Atmospheric and Oceanic Administration (NOAA) op zijn reis naar het L1 Lagrange-punt tussen de aarde en de zon. Van daaruit zal het de bovenste laag van de aardatmosfeer, de exosfeer, gaan monitoren, en specifiek de halo, een effect bekend als de ‘geocorona’. De exosfeer begint op ongeveer 480 km boven het aardoppervlak, maar strekt zich uit tot ongeveer halverwege de maan. Men weet dit omdat Apollo-astronauten in april 1972 een primitieve UV-camera op de Descartes Hooglanden op de Maan plaatsten tijdens hun bezoek. De beelden die de camera van de geocorona produceerde waren, aldus de uitvinder van de camera, Dr. George Carruthers, niet het gehele beeld, daar zelfs een camera zo ver weg als de Maan de exosfeer niet in zijn geheel kon vastleggen.

