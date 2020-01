Dwergsterrenstelsels ontdekt met superzware zwarte gaten op een plek waar je ze niet verwacht

door

Je verwacht ’t niet, dwergsterrenstelsels die een superzwaar zwart gat hebben, niet in hun centrum, waar je ze zou verwachten (áls ze al een superzwaar zwart gat hebben), maar ronddolend ergens in de buitengebieden van de dwergstelsels. Een team van sterrenkundigen onder leiding van Amy Reines (Montana State University – zie haar foto hierboven) onderzocht met de Karl G. Jansky Very Large Array, een set radiotelescopen van het National Radio Astronomy Observatory, 111 dwergstelsels binnen een afstand van 1 miljard lichtjaar van de aarde en 13 daarvan bleken van die zwervende superzware zwarte gaten te huisvesten. Niet in hun centrum, zoals bij superzware zwarte gaten in gewone sterrenstelsels het geval is (zoals Sagittarius A* in de kern van ons Melkwegstelsel), maar ergens zwervend in de buitenwijken. Mogelijk dat ze hier hebben waargenomen wat eerder al door Jillian Bellovary (Queensborough Community College in New York) is gepostuleerd op basis van simulaties: dat dwergstelsels wel eens ‘off-center’ superzware zwarte gaten zouden kunnen bevatten als gevolg van gravitationele interacties met andere sterrenstelsels. Het vakartikel “A New Sample of (Wandering) Massive Black Holes in Dwarf Galaxies from High Resolution Radio Observations” werd op 3 januari gepubliceerd in The Astrophysical Journal. Bron: Eurekalert.