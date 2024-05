NASA komt met nieuwe visualisaties over vallen in een zwart gat

door

De NASA heeft het eerder ook al gedaan (onder andere hier te zien): video’s maken over wat er precies gebeurt als je in een zwart gat valt. En nu zijn er opnieuw twee ‘ visualisaties’ verschenen, gemaakt door Jeremy Schnittman, die werkzaam is bij NASA’s Goddard Space Flight Center. Hij bedacht twee scenario’s en maakt daar de simulaties op de computer voor, eentje waarbij een denkbeeldige astronaut met z’n camera net langs de waarnemingshorizon van een zwart gat slingert en dan middels een slingshot wordt weggekaatst, de ruimte in. En eentje waarbij de ‘ongelukkige’ astronaut voorbij de waarnemingshorizon, de grens waarna terugkeer niet meer mogelijk is en je het lot tegemoet gaat. Het zwarte gat dat Schnittman voor z’n simulaties heeft gebruikt is Sagittarius A*, het superzware zwarte gat in het centrum van het Melkwegstelsel. Sgr A*, zoals ‘ie kortweg heet, is 4,3 miljoen zonsmassa zwaar en z’n waarnemingshorizon is 25 miljoen km groot, da’s 17% van de afstand aarde-zon. Hieronder eerst de visualisatie van de no-return vlucht, daaronder die van de slingshot vlucht.

Bron: Universe Today.