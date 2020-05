NASA onthult plan om ruimtefilm, mét Tom Cruise, op te nemen aan boord van het ISS

door

NASA’s hoofd Jim Bridenstine heeft op 5 mei j.l. bekend gemaakt dat er voor de alleerste keer een ruimtefilm zal komen die ook echt opgenomen zal worden in de ruimte. De acteur Tom Cruise is gestrikt voor een rol in de film. De film zal zich afspelen aan boord van het International Space Station. Echter veel details over het filmproject zijn er verder nog niet bekend. De eerste aankondiging van het project was op de Deadline website. Daarin werd gesuggereerd dat Cruise voor het project met SpaceX zou gaan samenwerken. Noch SpaceX noch NASA hebben dit vooralsnog bevestigd.

NASA’s twitterbericht kwam op 5 mei uit. Bridenstine: “NASA is excited to work with Tom Cruise on a film aboard the Space Station!. We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make NASA’s ambitious plans a reality.” Acteur Tom Cruise, bekend o.a. van Topgun en de Mission Impossible filmreeks, staat erom bekend dat hij veel gevaarlijke stunts zelf uitvoert. In de film Mission: Impossible: Ghost Protocol deed hij stunts bungelend aan de 123ste verdieping van de wolkenkrabber Burj Khalifa in Dubai, in Mission Impossible: Rogue Nation uit 2015 hing Cruise buitenboord aan een Airbus A400. Maar het ging ook wel eens mis, in Mission: Impossible Fallout brak hij zijn enkel bij een sprong tussen twee wolkenkrabbers. Hoewel er dus geen officiële bevestiging is dat er met SpaceX samengewerkt wordt is SpaceX wel van plan, zo werd begin dit jaar aangekondigd, dat het eind 2021 of begin 2022 vier privé-personen naar de ruimte zal sturen, uitgevoerd met SpaceX’ Crew Dragon ruimteschip. Een Crew Dragon ruimteschip zal reeds op 27 mei a.s. vier NASA-astronauten naar het ISS brengen. Deze vlucht zal de eerste, vanaf Amerikaanse bodem gelanceerde, bemande vlucht naar het ISS sinds lange tijd zijn. In 2011 verzorgde de Space Shuttle Atlantis de laatste, vanaf Amerikaanse bodem gelanceerde, bemande vlucht naar het ISS. Bronnen: NASA, Twitter, Deadline