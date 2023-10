NASA presenteert definitief plan voor het gecontroleerd opbranden in de aardse atmosfeer van het ISS

door

NASA heeft recent een definitief plan voor de toekomst van het ISS gepresenteerd. Deze ontmanteling van het ISS, tegen het eind van dit decennium, moet namelijk mede gebeuren door een nieuw te bouwen ruimtevaartuig, voorlopig genoemd het ‘United States Deorbit Vehicle (USDV)’. De aanbesteding van dit USDV werd aangekondigd tegelijk met het plan over de deorbitfase van het ISS, en het USDV zal dan worden gebruikt om het ruimtestation te begeleiden om op te branden in de atmosfeer van de aarde. Volgens het huidige beleid zijn NASA en de meeste van haar internationale partners van plan het ISS tot 2030 te exploiteren. Tegen die tijd zal de basisstructuur te ‘versleten’ zijn om astronauten veilig te kunnen blijven huisvesten. Maar hoe kan zo een mega-constructie van 100 ton veilig worden afgevoerd? Het in een hogere baan duwen is niet haalbaar vanwege de enorme hoeveelheden energie die daarvoor nodig zijn en de spanningen die op het ruimtevaartuig zouden worden uitgeoefend waardoor het uit elkaar zou kunnen vallen. Het alternatief is om een gecontroleerde afdaling in de atmosfeer uit te voeren, waar het zal verbranden en al het overgebleven puin in een onbewoond oceaangebied zal vallen. Het oorspronkelijke idee was om een reeks Russische robotachtige Progress-vrachtschepen te gebruiken om het ISS in de gewenste baan te duwen, maar een jaar lang onderzoek door NASA en de ISS-partners toonde aan dat de Progress-optie niet zou werken zoals gewenst. Onuitgesproken door NASA bleef dat Rusland het station in 2028 zal verlaten en dat de verslechterende relaties tussen Rusland en de andere partners het vorige plan minder betrouwbaar maken. Als alternatief heeft NASA dan nu een voorstel gedaan aan Amerikaanse bedrijven om een United States Deorbit Vehicle (USDV) te ontwikkelen dat zal worden gebruikt voor de laatste deorbitfase nadat het station op natuurlijke wijze in hoogte is gedaald naarmate zijn baan vervalt. Het nieuwe vaartuig zal een aanpassing zijn van een bestaand vaartuig of een volledig nieuw ontwerp. Bron; NASA



