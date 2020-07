Twee exoplaneten ontdekt die een sterke interactie met elkaar hebben

door

Exoplaneten die elkaar gravitationeel beïnvloeden zijn al eerder waargenomen en wel vanuit de ruimte met satellieten zoals Kepler. Maar nu is er voor het eerst ook een paar gespot vanaf de aarde. Met behulp van het Franse instrument SOPHIE van het Observatoire de Haute-Provence (CNRS/Aix-Marseille Université) heeft men de beweging van de exoplaneten WASP-148b en -c nauwkeurig gevolgd en daaruit blijkt dat deze twee elkaar sterk beïnvloeden, iets wat bevestigd is met andere instrumenten. De ster WASP-148 staat in Hercules, 809 lichtjaar van ons vandaan. Exoplaneet WASP-148b (0,3 keer de massa van Jupiter) draait er in negen dagen omheen en WASP-148c (0,4 keer de massa van Jupiter) in 36 dagen, precies vier keer zo lang.

Ground-based discovery of 2 strongly interacting exoplanets. Several interacting exoplanets have already been spotted by satellites but never directly from the ground. #WASP148 The observations showed that the two planets were strongly interacting.https://t.co/4cnEyEUVZ7 pic.twitter.com/anBLYeUxM2 — Jenna ???? (@JennaExplorer) July 3, 2020

De twee omloopbanen zijn in resonantie met elkaar, hetgeen al een gravitationele interactie betekent. Maar er is meer aan de hand. Want men heeft kunnen meten dat de twee planeten geen constante snelheid hebben, maar dat ze voortdurend versnellingen en vertragingen ondergaan, iets dat wijst op een sterke gravitationele interactie die de twee planeten moeten hebben (zie de grafiek in de tweet hierboven). Hier het vakartikel over de twee exoplaneten, verschenen in Astronomy & Astrophysics. Bron: Eurekalert.