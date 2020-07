Neowise encore!!

door

Hoewel je de afgelopen dagen in the media and far beyond bijkans lijkt te worden “doodgegooid” met foto’s van “de komeet”….EN… hoewel het er vet op begint te lijken dat zo ongeveer iedere puberale “astrofoto-novice” in de leeftijd van acht tot ver boven de tachtig zich allemaal lijken te ontpoppen als “doorgewinterde ervaren astrofotogafen”, slechts gewapend met een miezerige 70mm meade ETX k..tkijkertje en een state of the art zzzzmartvoon…(hmmmm Arie, wie zou zich met deze intrumentarium-omschrijving nu aangesproken voelen, denk je..hihi??!!) voel ik me als ervaren, bloedserieuze noest zwoegende hard core open veld astrofotograaf desondanks toch geroepen om ook nog maar even een extra astrofotografische duit in het “komeet Neowise zakje” te doen en wel in de vorm van nevenstaande afgelopen week geschoten hemelportret van dit best wel erg schattige staartsterretje die nu, na haar recente zons-passage weer bezig is om ons zonnestelsel te verlaten.

Ik had haar uiteraard zoals gevoeglijk bekend moge wezen (zie het waarnemingsverslag van Hopman Arie van vorige week!!) al eerder op de kiek gezet….maar tijdens een serie van maar liefst drie kraakheldere deep sky astrofoto-expeditie’s achter elkaar van deze week kon ik haar opdringerige aandachttrekkende in mijn nek gehijg vanuit noordwestelijke hemelrichting toch niet helemaal negeren en dus heb ik er aan het eind van astrofotonacht nummero twee toch nog maar even wat extra (belichtings)tijd aan gespendeerd….met nevenstaande best wel aardig kometenkiekje als redelijk hoegbaar (vind ik!) aanschouwelijk resultaat!

Ik ben de afgelopen paar nachten onder de open veld hemel weer dik in de weer geweest en voor de zoveelste keer vet “madly in love” gevallen met “Vladimira”, mijn langgeleden voor heul weinag (30 jaar geleden en 35 florijnenpieken!!) op de zwarte markt in Beverwijk op de kop getikte kleine maar ozo fijne 500mm (=brandpuntsafstand in telelenzen-lingo!!) F8 Maksutov-telelensje en derhalve zijn de kometenfotonen van Neowise met dit kekke stukkie optiek uit Moedertje Rusland naar het (gemodificeerde) CMOS-hart van de Canon 1000D gedirigeerd.

Mijn plaatje van een weekje of wat geleden had een belichtingstijd van slechts 30 seconden in zijn mik, bij deze gelegenheid ben ik maar even fanatiek overboord gesprongen en heb ik er maar liefst drie minuten tegenaan gesmeten….en hoewel Neowise bij deze opname wel behoorlijk meer “van het doek springt” is en blijft mijn favo-plaatje toch de kortbelichte close up opname die ik een weekje of wat geleden heb genomen…maar goed….ook al druipt er dus best wel een behoorlijk tikkie “verplicht nummer-gevoel” van deze opname af, toch gaat ook deze gewoon braaf mijn “astrofotografisch bejaardenhuis foto album” in.

Tja….en wat vinden we nu eigenlijk van de Komeet Neowise en haar verschijning?? Hmmmm…..ik ben geneigd om deze prangende vraag te beantwoorden met de kreet…”het gebakkie heeft drie gezichten” waarvan één rotponum en twee friendly faces. Dat “rotponum” vind ik omdat het visuele blote oog aanzicht van Neowise mij eigenlijk best wel behoorlijk tegenvalt.

Begin van de week liep ik van mijn thuisbasis aan de voet van de Grote Kerk verwachtingsvol het Plein af in de hoop om bij onderdoor wandelen van de Catharijnepoort naar de Hooikade aan de Oude Maas met zicht op de noordwestelijke richting over Zwijndrecht de komeet in volstralende glorie aan de zonsondergang hemel te mogen aanschouwen….maarre…helaas pindakaas….toch weer een typisch gevalletje van “Kohoutek-telleurstelling”.

Als jong ventje, zo kan ik mij nog heel goed voor de geest halen, heb ik daar ooit vele avonden achter elkaar voor de kat z’n viool naar de spetterend voorspelde komeet Kohoutek staan zoeken….enne….dat was dus mijn allereerste astroranzige kometen-miskleun met helaas vele toekomstige telleurstellende “volgelingen”, Kometen Hale Bob, Hyakutake en Holmes uitgezonderd.

Nou geloof best wel dat Neowise aanschouwd vanaf een echte donkere plek wel een visueel ogenpretje is (geweest??) maar alhier in het lichtovergoten westen vond ik dat dus wel een beetje tegenvallen. Echter met een (heel klein)beetje verrekijker danwel met een (heel klein)beetje aan fotografische hulpmiddelen is Neowise wel een alleraardigst en prima te hoegen komeetje gebleken en dus….Encore Neowise….tot over een jaartje of 7000!!