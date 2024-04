Voor het eerst is een milliseconde pulsar ontdekt in het centrum van de Melkweg

door

Sterrenkundigen verbonden aan de Australia Telescope National Facility (ATNF) hebben een milliseconde pulsar gedetecteerd in het centrum van het Melkwegstelsel. Het is voor het eerst dat daar zo’n pulsar is ontdekt. De pulsar bevindt zich in het gebied dat vanwege z’n vorm de “Snake” wordt genoemd – zo’n slang kwam hier al eens eerder langsglibberen. Pulsars zijn neutronensterren met sterke magneetvelden, die zeer snel ronddraaien om hun as. Als hun rotatieperiode korter is dan 30 milliseconde worden ze milliseconde pulsars genoemd. Men denkt dat ze ontstaan in binaire systemen, waar ze door toevoer van materie van een andere ster versnellen in rotatie. Marcus E. Lower en zijn team hebben de pulsar ontdekt in de Slange gebruikmakend van de nieuwe Murriyang Ultra-Wideband Low (UWL) receiver vetrbonden aan de 64-m Parkes radiotelescoop in Australië. Daarmee bestudeerden ze een radiobron die bekend stond als G359.13142−0.2000 en die gelegen was in G359.1−0.2, zoals de naam van de Slang officieel luidt. Dat is een donkere wolk in het sterrenbeeld Boogschutter, een ‘radiofilament’ zoals ze het noemen. Ze kwamen er achter dat het een MSP is, een milliseconde pulsar, en dat z’n periode 8,39 milliseconde bedraagt. De naam die hij kreeg is PSR J1744−2946. Hij staat 27.400 lichtjaar van ons vandaan. De andere ster in het systeem is een lichtgewicht, die weegt minstens 0,05 zonsmassa. Deze draait in 4,8 uur om de pulsar. Hij zou daadwerkelijk deel kunnen uitmaken van de Slang en dat zou betekenen dat pulsars zoals deze radiofilamenten zoals de Slang kunnen ‘verlichten’. Men denkt dat er zich nog meer MSP’s bevinden in het galactische centrum.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Marcus E. Lower et al, The Snake’s Beating Heart? A Millisecond Pulsar Binary in the Galactic Center Radio Filament G359.1−0.2, arXiv (2024).

Bron: Phys.org.