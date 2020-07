And now…..

door

…For something completely different….Om maar eens met deze beroemde Monty Python-kreet met de deur in huis te vallen!! Doelend op het feit dat er mijns inziens nu wel genoeg aandacht is besteed aan komeet Neowise en dus fluks weer terug naar de goede ouderwetschen core business van “fuzzy blob fotografie”!!

Maar….nu even toch weer niet helemaal zoals vanouds met de 20cm Newton edoch nu optisch tot de tanden gewapend met het eerder de sterrenhemel ingeprezen very cheapo 500mm F8 Maksutov telelensje.

De middag voor onze gezamelijke astroblogs, eendenklup, flyboys-expeditie naar de Biesbos ter eerste aanschouwing c.q. bewondering van Komeet Neowise had ik al haastigerwijze het kleine Maksje samen met het grote Maksje (10cm F10) tesaam enigszins provisorisch op de EQ 6 “geflanst”. Na het bij thuiskomst weer heavy voelen oplaaien van de “optisch madly in love vlinders” jegens “Vladimira”, het kleine Maksje, toch maar even een avondje heel serieus met MIG lasapparaat en aanverwante ijzerbewerkingswerktuigen een echt “bevestigingsgevalletje voor op de EQ6 “voor haar in elkaar geknutseld alvorens met haar weer serieus op “Fuzzy blog date” te gaan naar de heilige jachtvelden der Dordtschen Biesbos.

Tijdens deze R & D knutselsessie ook meteen tot de conclusie gekomen dat “het met nog minder nog net weer effe iets beter kan” en dat het nut van het laten meeliften van de Grote Maks in feite nihil is/was en dat het Canon 1000D-Vladimira-duo samen met de 50mm zoeker Lacerta Mgen autoguider combi op de EQ6 in principe zomaar voldoende zou moeten zijn voor een effectief avondje fuzzy blobs schieten. Tevens is het voetje waar de 50mm zoeker Lacerta Mgen combi in klikt ook direct geschikt voor een “gewone 50mm zoeker” die in het begin van de sessie even handig is voor bij het afstellen van pool-as en het afstellen van het GoTo gebeuren.

Als ik nou echt slim zou zijn dan zou ik eerst de EQ6 opstarten in non GoTo modus om vervolgens met behulp van een redelijk heldere ster….tijdens deze sessie Altair in het sterrenbeeld Adelaar…..en de lifescreen functie (ozo handig, ozo simpel en vooral ozo afdoende!!!) van de Canon 1000D het hele zwikkie goed scherp te stellen en daarna pas het GoTo circus opstarten…..maar dat wil ik nog wel eens vergeten en dan moet ik deze handeling tijdens het “twee/drie sterren GoTo uitlijnings-ritueel” erdoorheen zien te wringen. Lukt altijd wel maar geeft wel een iets minder by the book en een iets grote chaos en paniek-gevoel.

Maar goed, zodra uiteindelijk het te kieken object met behulp van de GoTo-functie van de EQ6 enigszins acceptabel op het Canon 1000D schermpje te zien is (de maffe engelse kreet “plate solven” wordt hiervoor door de “pro’s” nog wel eens gebezigd), klik ik de zoeker eruit en en het autoguide gevalletje erin….en dan is het slechts een kwestie van een paar kabeltjes inpluggen, de Lacerta Mgen opstarten, met behulp van de grandioze “starsearch functie” van de Mgen een geschikte volgster op de kop tikken, daarna de Mgen nog even de EQ6 “heen en weer laten schudden” (kalibreren heet dat in autoguide-lingo) opdat de Mgen autoguider “weet” hoe de EQ6 gaat reageren op haar commando’s…..en dat is het eindelijk tijd om subjes te gaan schieten en tevens al “monitorend” (braak-kreet!!)…….lekker op een dekentje op m’n rug liggend met een verrekijker ontspannen dat halve uurtje (standaardritueel 6 subjes van 5 minuten) fijn vrijblijvend langs de hemel te zwalken, danwel het chassis van mijn godinnelijke BestelEendje te bewonderen.

Zucht, wat een “zen-ervaring” is dat dan toch, zo in het mooie vrije veld omringd te te zijn door, in dit geval, zulke aangenaam blij makende materiële zaken in de vorm van ter linkerzijde de zachtsnorrende EQ6, de optisch verrukkelijke Vladimira en de heerlijk ontstressende autoguide Mgen, ter bovenzijde het aanzicht van een overweldigende kraakheldere sterrenhemel en ten slotte ter rechterzijde het uitzicht op “de beste auto die ik ooit gehad heb c.q. die ik ooit zal hebben” zijnde dat wonderlijke gele Besteleendje….

Ach, welk één geluk, ach, welk één heerlijkheid….TOTDAT…..er ergens in de diepe digitale spelonken van het astrospeelgoed zomaar aus blauen hinein “een chippie omvalt” en bijvoorbeeld je altijd zo braafbetrouwbare EQ6 opeens met 20 000 omwentelingen per etmaal, gelijk een plotsklaps hysterisch geworden wentelwiek, het hemelruim wenst te kiezen en alle astrofotografische sereniteit in ene luttele seconde omslaat naar zo’n kenmerkend typisch gevalletje van “heftig uitgebroken astro-pleuris”!!

MAARRE…..gelukkig NIET deze keer!!! Hoogstens even nog wat gedoe met het lokaliseren van het te kieken object…..M20 zijnde de Triffid nevel, te vinden in het laag boven de zuidelijke horizon gelegen pur sang zomersterrenbeeld Boogschutter….omdat ie net even verstopt bleek te zitten achter een wat hoger dan gemiddeld horizonboompje. en dus….even braaf geduldig een half uurtje wachten en daarna hopsakeetje…vooruit met de belichtingsgeit!!

Het mooie van het plaatjezzz schieten met dit kleine Maksje is het feit dat het beschikbare beeldveld zo heerlijk veel groter is als dan bij het standaard astrofotografische werkpaard zijnde de 20cm Newton. Derhalve is de kans op “gratis bijvangst” ook een flink stukkie groter.

Zogezegd….het doelwit van deze zomeravondsessie was dus M20…de Triffidnevel…maarre…vond het totaal geen probleem om de zeer nabij gelegen fraaie Lagunenevel…M8….(had ik vorig jaar al bij de digitale kladden gevat)…. gezellig nog een keertje mee te laten liften met het oorsponkelijke doel van deze astrofoto-sessie. OK……het positioneren (het zogenaamde plate solven ) is wellicht niet helemaal perfect gelukt…..maarre aangezien ik bij dit soort van late night zomer astrofoto-sessies niet helemaal in het holst van de ochtend mijn “vlooienbunker” in wens te draaien, heb ik op een gegeven moment eieren voor mijn geld gekozen en besloten genoegen te nemen met deze compositie.

Beide objecten liggen in de richting van het megadruk bevolkte centrum van ons melkwegstelsel.

Het barst daar echt van de sterrenhopen, nevels..etc…etc…etc..!!!!

Heel jammer voor ons “noorderlijk halfronders” is het feit dat het sterrenbeeld Boogschutter, waar al dit schoons incluis het galactische centrum te vinden is, zeker in onze noordelijke kikkerlandstreken, zo vervelend laag boven de horizon komt en dan ook nog eens tijdens die droevig korte zomernachten. Het schieten van objecten in deze regio is dan ook best wel een lastige kwestie van strakke (zomer)timing en het vinden van een vrije zuidelijke horizon met zo weinig mogelijk lichtvervuiling.

Maar goed……6 relaxte subjes van 5 minuten….en zie daar welk één schoon hemelkiekje met dat maffe kleine telelensje……smaakt zeer….naar MEER!!!