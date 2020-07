Honderden kandidaat-sterrenstelsels gezien in protocluster D1UD01

door

Sterrenkundigen hebben de protocluster D1UD01 in meerdere golflengten bestudeerd en daarbij hebben ze meer dan 350 kandidaat-sterrenstelsels[ ] geïdentificeerd. Protocluster D1UD01 werd in 2016 ontdekt en staat op 11,6 miljard lichtjaar afstand (roodverschuiving z=3,13). In eerste instantie vond men vijf sterrenstelsels in deze protocluster – da’s een voorloper in het vroege heelal van een cluster van sterrenstelsels – maar toen een team van sterrenkundigen onder leiding van Ke Shi (Xiamen University, China) er in meerdere golflengten naar ging kijken vond men er veel meer. Zij maakten daarbij gebruik van de gegevens die verzameld waren met de Canada-France-Hawaii-Telescope Legacy Survey (CFHTLS), de WIRCam Deep Survey (WIRDS) en met NASA’s Spitzer IR-ruimtetelescoop. In eerste instantie bekeek men 532 bronnen binnen D1UD01, maar op grond van gegevens van fotometrische roodverschuiving viel een deel af en bleven er 356 bronnen over, die mogelijk zware sterrenstelsels zijn, die een hoge graad van stervorming kennen.

In de protocluster kon men twee plekken zien waar zich een ‘overdichtheid’ aan sterrenstelsels bevindt, die ‘A’ en ‘B’ worden genoemd (zie de afbeelding hierboven). Men vermoedt dat ze twee aparte protoclusters zijn, die kunnen uitgroeien tot zware clusters, die dan vervolgens weer aaneen kunnen groeien tot een supercluster van sterrenstelsels. In the Astrophysical Journal zal dit vakartikel over de waarnemingen aan D1UD01 verschijnen. Bron: Phys.org.