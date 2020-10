Kans dat vannacht twee onbestuurbare ruimtevaartuigen botsen boven de Zuidpool [Update]

Het Amerikaanse LeoLabs Inc. heeft berekend dat er een grote kans is dat vannacht 02:56:40 uur Nederlandse tijd twee ruimtevaartuigen ergens in de buurt van de Zuidpool met elkaar in botsing komen. De kans zou volgens LeoLabs groter dan 10% [ ] zijn dat de twee vaartuigen, de derde trap van een Chinese Chang Zheng 4C raket (2009) en de Cosmos 2004, een Russische Parus navigatiesatelliet uit het Sovjet-tijdperk (1989), op 991 km hoogte boven de Zuidpool met elkaar in botsing komen – beide voertuigen, samen 2,8 ton aan massa, zijn onbestuurbaar. Leolabs denkt dat de twee objecten elkaar binnen een straal van 25 meter straks zullen naderen.

1/ This event continues to be very high risk and will likely stay this way through the time of closest approach. Our system generates new conjunction reports 6-8x per day on this event with new observation data each time. pic.twitter.com/d3tRbcV2P0

Als de botsing inderdaad plaatsvind betekent dat er enorm veel kleine stukjes puin op die hoogte zal komen, dat een gevaar zal opleveren voor satellieten die zich op die hoogte bevinden. Hieronder de berekende positie waar de twee ruimtevaartuigen elkaar kunnen raken. De Parus Cosmos 2004 heeft een arm van 17 meter lang, dus dat vergroot de kans op een botsing.

[Update 16 oktober 08.00 uur] Er lijkt vannacht geen botsing te zijn geweest! Zie de tweet hieronder.

No indication of collision. ?

CZ-4C R/B passed over LeoLabs Kiwi Space Radar 10 minutes after TCA. Our data shows only a single object as we'd hoped, with no signs of debris.

We will follow up in the coming days on Medium with a full in-depth risk assessment of this event!

