Nederlandse geochemicus ontvangt ERC Starting Grant voor onderzoek klimaatevolutie op Venus

De nieuwe experimentele gegevens zullen verwerkt worden, aldus Steenstra , in numerieke modellen om de aard van de klimaatevolutie op Venus op lange termijn systematisch te evalueren, en een belangrijk kader gaan bieden waarmee toekomstige exploratieve metingen van Venus veel beter begrepen kunnen worden, zoals de timing en aard van recent vulkanisme op Venus . Het voorgestelde werk moet belangrijke inzichten gaan bieden in de overgang van een ‘normale’, bewoonbare atmosfeer naar een op hol geslagen broeikasatmosfeer, zoals die momenteel bestaat op Venus. Het project heet voluit; Volatile Element Cycles on Venus: Implications for the Evolution of Venus´ Greenhouse-Dominated Atmosphere (VenusVolAtmos) en de ERC SG bedraagt Euro 2,228,075 voor vijf jaar. Bron; TU Delft nieuws. NASA,