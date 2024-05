Het ORC Klaverblad voor het eerst in een ander licht gezien

door

Sinds enkele jaren zijn sterrenkundigen bekend met het kosmische fenomeen ‘ORC’s’, een afkorting van odd radiocircles. Er zijn er maar een handjevol van ontdekt, enorme cirkelvormige structuren groter dan een sterrenstelsel, die tot nu toe alleen maar in radiolicht te zien waren – vandaar ook hun naam. Maar nu hebben ze van eentje ervan – met de bijnaam het Klaverblad – voor het eerst ook röntgenstraling ontdekt, een zeer energierijke vorm van straling. Dat hebben ze gedaan met de Europese XMM-Newton ruimteTelescoop, die in dat gebied van het spectrum kan kijken. Sera Bulbul (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics in Garching, Duitsland) en haar team hebben dat gedaan.

Eerder was al duidelijk geworden dankzij waarnemingen met de eROSITA (Extended Roentgen Survey with an Imaging Telescope Array) satelliet dat er ook röntgenstraling van ORC’s kan komen. Toen ze in november vorig jaar de gelegenheid kregen om met de krachtiger XMM-Newton ruimteTelescoop naar het Klaverblad te krijgen deden ze dat direct. De waarnemingen laten zien dat het feitelijk gaat om twee afzonderlijke groepen van sterrenstelsels die bezig zijn om naar elkaar toe te vallen en te botsen. Het gas tussen de groepen is gloeiend heet – pakweg 8 tot 9 miljoen graden Celsius.

Meer informatie over de ORC het Klaverblad vind je in het vakartikel dat in Astronomy & Astrophysics is gepubliceerd en wel op 30 april jongstleden.

Bron: NASA.