Livestream; lancering Starship SN8 voor suborbitale testvlucht

SpaceX maakt zich momenteel op voor de suborbitale testvlucht van zijn Starship SN8. De lancering stond oorspronkelijk gepland voor 17:00 uur vanmiddag NL’s tijd maar is uitgesteld wegens laatste preflight checks. De lancering zal plaatsvinden vanaf de SpaceX testlocatie op Boca Chica, in het zuiden van Texas. Het Starship SN8-prototype zal naar verwachting worden gelanceerd tot een hoogte van ongeveer 12,5 kilometer.



SpaceX medewerkers houden nog wel een slag om de arm, men is bezig met het uitvoeren van de laatste preflightcontroles. “Het planningsschema is dynamisch en zal waarschijnlijk veranderen, zoals bij alle ontwikkelingstests het geval is”, aldus het bedrijf. Deze suborbitale vlucht is ontworpen om o.a. de prestaties van de drie Raptor-motoren van het voertuig te testen alsook het regelen van de overdracht van brandstof door het vaartuig. SN8 zal ook proberen een landings-flip-manoeuvre uit te voeren, wat een primeur zou zijn voor een raket van deze omvang. Deze manoeuvre doet men om het vaartuig goed van alle kanten te bekijken. SpaceX gaat voortvarend te werk met zijn Starship prototypes. Alleen al in het afgelopen jaar heeft SpaceX twee testvluchten op lage hoogte met Starship SN5 en SN6 voltooid (beide zo’n 150 m) en meer dan 16.000 seconden looptijd verzameld tijdens 330 motorstarttesten op de grond. SpaceX heeft inmiddels al 10 Starship-prototypes gebouwd. Bron: Space.com/SpaceX