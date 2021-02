door

14 februari: Valentijnsdag. Een mooi moment om even alle hartjes die de Rode planeet heeft bij elkaar in één foto te laten zien. Het is druk bij Mars: afgelopen dinsdag arriveerde de Hoop (al-Amal) ruimteverkenner van de VAE bij Mars, een dag later gevolg door de Chinese Tianwen-1. En donderdag a.s. is het de beurt aan de Amerikaanse Perseverance (‘Percy’), die gaat landen in de Jezero krater op Mars. Spannend! Bron: NASA.