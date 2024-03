SpaceX lanceert Starship 28 voor derde orbitale vluchtpoging (video)

door

SpaceX’s Starship werd vanmiddag om 14.25 NL’se tijd gelanceerd voor zijn derde poging een orbitale vlucht te bewerkstelligen. Het Starship bereikte voor de eerste keer een baansnelheid tijdens deze derde testvlucht die net als de vorige lanceringen gedaan werd vanuit Starbase in Zuid-Texas. Vele toeschouwers en SpaceX-fans verzamelden zich vandaag langs de zuidelijke oevers van South Padre Island en omliggende gebieden om getuige te zijn van de derde testvlucht van het Starship. Elon Musk twitterde “Het ruimteschip bereikte een omloopsnelheid”, “Gefeliciteerd SpaceX-team!!” Zowel het Starship-voertuig als de Super Heavy-booster hebben het, net als de vorige twee pogingen niet ‘overleefd’ maar SpaceX ingenieurs menen dat met deze testvlucht verschillende van de belangrijkste doelen behaald zijn.

De testvlucht zou de eerste orbitale ‘van-Texas-naar-Hawaï vlucht‘ betekenen, van het gigantische ruimtevaartuig. De vlucht zou ongeveer 110 minuten in beslag nemen. De lancering van vandaag, genaamd Integrated Flight Test-3 (IFT-3), was een verbeterde versie van IFT-1 en IFT-2. De gegevens die tijdens die eerste vluchten werden verzameld, hielpen SpaceX-ingenieurs om dit Starship te verbeteren. Verbeteringen die vorig jaar tussen IFT-1 en IFT-2 zijn aangebracht, omvatten de implementatie van een ‘hot staging’ -techniek, waarbij de motoren van de bovenste trap beginnen te vuren voordat de eerste trap, de Super Heavy, volledig wordt gescheiden. Deze manoeuvre van IFT-2 was een succes, net als vandaag. De vlucht, begonnen op Starbase, zou oostwaarts over de Golf van Mexico en over de ‘Straits of Florida’, hebben moeten gaan om te eindigen nabij de archipel van Hawaï in de Stille Oceaan.

Hoog in de lucht scheidden de twee trappen van Starship zich ongeveer 2 minuten en 45 seconden na het opstijgen, waardoor het ‘eigenlijke Starship’ de ruimte in werd gestuurd terwijl Super Heavy zich voorbereidde op een ‘boostback-burn’ om zijn traject te verleggen. Die ‘burn’ keert deze kolos om, en zou dan landen boven de Golf van Mexico, echter de ontbranding ging anders dan gepland. wat leidde tot het verlies van de booster. “Het zette niet alle motoren aan die we hadden verwacht en we raakten de booster kwijt”, aldus SpaceX-woordvoerder Dan Huot. Starship is ontworpen om volledig herbruikbaar te zijn, en SpaceX is van plan zijn Super Heavy-boosters te landen en opnieuw te lanceren, net als met zijn Falcon 9-raketten. In de toekomst zullen twee ‘eetstokjes’-armen op de lanceertoren van Starship de Super Heavy opvangen als deze terugkeert voor de landing. De bovenste trap van het Starship bleef vliegen na de ‘stage-separation’, maar probeerde niet in een volledige baan om de aarde te komen. In plaats daarvan kwam de raket in een suborbitale baan terecht terwijl het boven de aarde zweefde, waarin SpaceX twee vluchtsystemen demonstreerde, waaronder de herstart van de Raptor-motoren van Starship en de overdracht van cryogene brandstof tussen tanks. Na deze acties werd verwacht dat het ruimtevaartuig ongeveer 65 minuten na de lancering in de Indische Oceaan zou neerstorten, maar SpaceX verloor het contact met het schip tijdens de terugkeer.



Het Starship-systeem dat SpaceX ontwikkelt om mensen en vracht naar de maan en Mars te brengen is ontworpen om volledig herbruikbaar te zijn. De combinatie wordt aangedreven door next-generation Raptor-motoren door SpaceX zelf ontwikkeld. Het Starship krijgt er zes en de Super Heavy 33. Musk twitterde eerder dat het Starship mogelijk nog 10 meter langer gaat worden. De motoren van Starship genereren 7,5 miljoen kg stuwkracht bij de lancering, wat Starship de krachtigste raket in de geschiedenis maakt zodra hij met succes vliegt. Het huidige record staat op naam van NASA’s (SLS), die produceert zo’n4 miljoen kg stuwkracht bij de lancering. Bronnen; SpaceX, Space.com, NBC.



